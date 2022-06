Betrunkener flieht auf Motorroller in Schwetzingen vor der Polizei

Schwetzingen. Ein betrunkener Verteilsnehmer hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag versucht, einer Polizeikontrolle in Schwetzingen zu entkommen. Wie die Polizei mitteilt, wollten Beamte des Reviers in Schwetzingen den Motorrollerfahrer gegen 1.40 Uhr in der Carl-Theodor-Straße kontrollieren. Der 58-Jährige ignorierte die Anhaltezeichen der Beamten, schaltete das Licht an seinem Fahrzeug aus und fuhr weiter.

Kurze Zeit später gelang es den Beamten, den Mann zu kontrollieren. Der 58-Jährige roch stark nach Alkohol und schwankte, verweigerte aber einen freiwilligen Atemalkoholtest und musste deshalb eine Blutprobe abgeben. Nun muss er sich wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.