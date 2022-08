Betrunkener Radfahrer gefährdet in Ketsch den Verkehr

Ketsch. Mit zwei Promille Alkohol ist in Ketsch ein 31-jähriger Radfahrer von der Polizei angehalten worden. Der Mann war den Beamten aufgefallen, weil er Schlangenlinien gefahren und dabei mehrfach in den Gegenverkehr geraten war. In der Speyerer Straße hielten die Schwetzinger Polizisten den Mann an. Bei der Kontrolle um 0:33 Uhr bestätigte sich dann der Verdacht: war mit zwei Promille Atemalkohol stark alkoholisiert. Der 31-Jährige musste die Beamten zum Polizeirevier begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Neben einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr muss der Mann jetzt laut Polizeiangaben mit Konsequenzen in Sachen Führerscheinentzug rechnen. Glücklicherweise wurden keine anderen Personen gefährdet.