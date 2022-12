Bewegung als sinnvolle Therapie

Das Ärztenetz Schwetzingen unterstützt mit einer Spende in Höhe von 2000 Euro die Arbeit und Vision des Netzwerks OnkoAktiv, das Gründer, Privatdozent Dr. Joachim Wiskemann, Gründer des Netzwerks OnkoAktiv, den Mitgliedern in einer Netzsitzung vorstellte.

Das Ärztenetz Schwetzingen, ein Zusammenschluss von mehr als 75 Ärzten verschiedener Fachrichtungen in der Region Schwetzingen, kommt regelmäßig zusammen, um durch fachübergreifende Kooperationen sowie einem engen Informationsaustausch den Menschen in der Region eine qualitativ hochwertige medizinische Versorgung bieten zu können. Wiskemann nutzte diese Möglichkeit, um über das Netzwerk OnkoAktiv und die neuesten Erkenntnisse aus der Forschung zu informieren. OnkoAktiv verstehe sich als integrierendes, bundesweites Netzwerk mit dem Ziel, bestehende sowie neu hinzukommende Angebote im Bereich onkologischer Sport- und Bewegungsangebote darzustellen und zu vernetzen. So soll jeder von einer Krebserkrankung betroffene Patient die Möglichkeit erhalten, ein passendes, qualitativ hochwertiges und vor allem wohnortnahes Bewegungsangebot wahrzunehmen.

Neben der Vernetzung onkologischer Bewegungsangebote habe das Netzwerk zum Ziel, Bewegungstherapie in die Regelversorgung von Menschen mit Krebserkrankung und ehemals Betroffenen zu integrieren. Grundlage dieser Zielsetzungen seien Erkenntnisse aus der Forschung: Hunderte Studien konnten bereits zeigen, dass mit dem Einsatz einer gezielten Sport- und Bewegungstherapie Nebenwirkungen reduziert, teilweise gar verhindert werden können und das Behandlungsergebnis positiv beeinflusst wird.

Mit der Spende von 2000 Euro unterstützt das Ärztenetz Schwetzingen die Arbeit und die Vision von OnkoAktiv und leistet somit einen wertvollen Beitrag zur Erlangung der genannten Zielsetzungen, heißt es abschließend. zg