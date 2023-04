Bewegung beugt Schmerzen vor

Viele Deutsche haben regelmäßig Schmerzen

Kopf, Rücken, Nacken, Schulter: Hier haben die meisten Deutschen regelmäßig Schmerzen. Fast die Hälfte der Betroffenen setzen zur Schmerzlinderung auf rezeptfreie Medikamente wie Aspirin, Voltaren oder Ibuflam. Physiotherapie dagegen erfolgt häufig viel zu spät. „Die meisten Patientinnen und Patienten kommen erst dann in eine Physiotherapie-Praxis oder werden von ihrem Arzt dahin überwiesen, wenn vermutlich schon langfristig Schmerzen oder Alltagseinschränkungen bestehen, über die die Betroffenen lange hinweg gesehen haben“, weiß Yannick Schmidt, Inhaber von Physiotherapie Schmidt in Heidelberg-Wieblingen.

Schmerzen können viele Ursachen haben

„Schmerzen“erklärt Yannick Schmidt, sind in den häufigsten Fällen multifaktoriell und können nicht in die Gruppe spezifischer Schmerzen eingeordnet werden. Schmerzen sind dann spezifisch, wenn eine klare strukturelle Ursache ausgemacht werden kann. In einem ganzheitlichen Physiotherapiekonzept müssen daher körperliche, psychische und soziale Faktoren sowie das persönliche Verhalten berücksichtigt werden. Viele dieser Faktoren sind aktiv beeinflussbar. So kann sich etwa ein veränderter Lebensstil positiv auf das Schmerzgeschehen und die Schmerzinterpretation auswirken.

Den Bewegungsapparat im Gleichgewicht halten

Raus aus der Komfortzone und bewegen, bewegen, bewegen – das rät Yannick Schmidt generell. Warum, dafür hat der Experte eine anschauliche Erklärung: „Stellen wir uns unseren Bewegungsapparat als Waage vor, so sollten wir das Bestreben haben, die Waage im Gleichgewicht zu halten. Mit der richtigen Herangehensweise kann das auch gelingen.“ Was Schmidt meint: Die perfekte Haltung gibt es nicht – und auch keine falschen Bewegungen. „Der menschliche Körper ist darauf ausgelegt worden, bewegt und belastet zu werden. Daher sollten wir alle Bewegungen nutzen, die uns der Körper bereit stellt und dies möglichst gleichmäßig verteilt. So bringen wir unsere Waage ins Gleichgewicht.“ Das funktioniert aber nicht in der „Komfortzone“. Darunter versteht der Physiotherapeut Gewohnheiten, die wir uns im Laufe des Lebens aneignen. „In dieser Komfortzone verbringen wir den größten Teil unseres Alltags, egal ob wir sitzen, stehen, gehen oder unseren Alltagshandlungen nachgehen. In unserer Komfortzone gehen wir den Weg des geringsten Widerstands. Und der bringt unseren Bewegungsapparat langfristig ins Ungleichgewicht, das sich in unterschiedlichen Formen äußern kann: Schmerzen und/oder Bewegungseinschränkungen, Verspannungszustände, körperliche Unruhe oder sogar Missempfindungen und Taubheitsgefühle sind nur einige der gängigen Symptome.

Körperstrukturen verändern sich auch ohne Schmerzen

All diese Beschwerden stehen sehr häufig nicht im Zusammenhang mit strukturellen Veränderungen im Körper. „Eine bildgebende Untersuchung ist grundsätzlich hilfreich, steht jedoch nur selten in Zusammenhang mit den genannten Beschwerden und sollte daher nicht überinterpretiert werden“, erläutert Yannick Schmidt. Warum? Weil es wissenschaftlich belegt ist, dass sich viele Körperstrukturen, zum Beispiel die Bandscheiben, schon ab dem 20. Lebensjahr verändern. So haben viele Menschen bereits Bandscheibenveränderungen, ohne davon zu wissen, da dies nicht unmittelbar mit Schmerzen in Zusammenhang steht.“ Heißt übersetzt für diesen Fall: Nur weil die Bandscheiben Veränderungen aufzeigen, müssen dies keine Schmerzursachen sein. Diesen auf den Grund zu gehen, ist häufig viel komplexer. Gerade deshalb ist die Physiotherapiepraxis Schmidt auf ganzheitliche Therapiekonzepte spezialisiert.

Experten für ein ganzheitliches Therapiekonzept

Yannick Schmidt legt mit seinem Team von Physiotherapie Schmidt den Fokus daher verstärkt auf Prävention – und ein eben ganzheitliches Physiotherapiekonzept. In der hochmodernen Praxis in Heidelberg-Wieblingen hilft das in allen großen Fachbereichen spezialisierte Therapeutenteam den Patientinnen und Patienten mit einem breiten Therapieangebot. Krankengymnastik, Manuelle Lymphdrainage, Manuelle Therapie, Sportphysiotherapie, Atemtherapie oder PNF, Bobath und Vojta für die Behandlung von Menschen mit neurologischen Störungen sind nur einige der vielen angewandten Therapieformen. „Zudem haben wir für unsere Patientinnen und Patienten die Möglichkeit geschaffen, aktiv an der Förderung und dem Erhalt der körperlichen Gesundheit zu arbeiten“, führt Schmidt weiter aus. Dies geschieht stets unter therapeutischer Anleitung und Betreuung. 12 Physiotherapeutinnen und –therapeuten kümmern sich in der Einzeltherapie um die individuellen Bedürfnisse ihrer Patientinnen und Patienten. 2 Sporttherapeutinnen und –therapeuten betreuen und begleiten sie zudem engmaschig an medizinisch zertifizierten Fitnessgeräten. Das Ganze in einer hoch modernen, hellen und barrierefreien Praxis mit insgesamt 300 Quadratmetern Fläche und sechs geschlossenen Behandlungsräumen.

