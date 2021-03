Von Bettina Ungemach

AdUnit urban-intext1

Wir sind für Bewegung gemacht. Diesen Satz haben wir so oder so ähnlich bestimmt schon hundertmal gehört. Laufen. Dehnen. Krabbeln. Klettern. Körperliche Beanspruchungen halten uns flexibel, so dass wir unseren Lieblingsaktivitäten nachgehen können und unseren Alltag optimal meistern.

Eigentlich nichts Neues, allerdings verlieren wir durch unsere alltägliche Lebensweise, die die meiste Zeit passiv und unbewusst stattfindet, unser Körpergefühl. Es geht nicht um die perfekte Ausführung oder die besten ergonomischen Empfehlungen, denn diese können in zehn Jahren schon wieder veraltet sein. Ebenso sind auch psychische Beanspruchungen wertvoll. Sie steigern unsere Leistungsfähigkeit und können Motivatoren sein.

Bettina Ungemach führt Menschen sanft und auf ganz besondere Weise an deren Körperbewusstsein heran. © Steffen Schaefer/The Black Sheep Factory

Wenn aus Beanspruchung jedoch Belastung wird, kommt das Gleichgewicht Durcheinander. Stress, körperliche Verspannungen und Schmerzen können die Folge sein. In der aktuellen Situation kennt ihr das vielleicht auch. Und dann kommen auch noch Ressourcen wie soziale Interaktion, in denen wir frei und gedankenlos agieren können, etwas kürzer als sonst. Die Situation akzeptieren, ja, an bestimmten Aspekten können wir gerade nichts ändern, allerdings haben wir die Möglichkeit, jederzeit und ohne große Hilfsmittel etwas für unser Wohlbefinden zu tun, Gedanken einfach mal gehen zu lassen und uns danach etwas leichter und freier zu fühlen.

AdUnit urban-intext2

Mehr zum Thema Lokales Bettina Ungemach bringt Bewegung in den Alltag 12:35 Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Geschäftsleben Hier wird der Körper gefordert – jedoch ganz sanft Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Start-up Physiotherapie von morgen heute erleben Mehr erfahren

Mit dem sanften Bewegungstraining habe ich ein paar schöne Übungen vorbereitet, die auch etwas für zwischendurch sind. Unser Körper ist für Bewegung gemacht – nicht nur für Training.

Für die Aufwärmung eignet sich der wechselseitige Zehenstand. Diese Übung ist für jeden umsetzbar und kann auch an der nächsten Warteschlange an der Kasse durchgeführt werden oder direkt morgens nach dem Aufstehen. Nimm noch deine Arme mit und du hast bereits hier deinen ganzen Körper bewegt. Zur Steigerung eignet sich etwas zu hüpfen, denn das macht auch noch gute Laune.

AdUnit urban-intext3

Los geht’s!

Übung 1: Die halbe Kniebeuge mit Armheben. Eine super Übung, um deine Beine zu kräftigen und auch deinen Rumpf zu trainieren. Über das Mitnehmen der Arme kräftigst du gleichzeitig deinen oberen Rücken.

AdUnit urban-intext4

Übung 2: Kniebeuge mit Rotation zur dynamischen Mobilisierung deiner Wirbelsäule. Neben der statischen Belastung für unsere Oberschenkelmuskulatur, trainieren wir hier die dreidimensionale Bewegungskomponente für unsere Körper.

Übung 3: Abwechselnder seitlicher Ausfallschritt mit diagonaler Armbewegung. Zur Aktivierung deiner Rumpfmuskulatur und Dynamischen Dehnung deiner Hüfte und Arme.

Übung 4: Einbeinstand mit Ausfallschritt. Mit dieser Übung trainierst du dein Gleichgewicht, deine Beinkraft und über die Arme ebenfalls deinen Rumpf und Schulter-Nacken-Bereich. Vor allem wenn du noch ein paar Wasserflaschen, Gewichte oder ein Theraband dazu nutzt. Der Einbeinstand ist sehr wichtig für viele alltägliche Aktivitäten wie Treppen steigen oder Socken anziehen. Übe diesen zum Beispiel beim Zähneputzen oder wenn der nächste Tee durchzieht.

Wiederhole jede Übung zwei Sätze à 30 bis 60 Sekunden. Komm einmal zu dir und deiner Mitte. Bewege dich und lasse Gedanken vorbeiziehen. Viel Spaß!

Die Übungen gibt es von Bettina Ungemach angeleitet als Video hier.

Eine Grafik mit den aktuellen Corona-Zahlen als Übersicht:

Lokales Bettina Ungemach bringt Bewegung in den Alltag 12:35 Mehr erfahren