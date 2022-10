Bewegung und Begegnung

Die Quartalssitzung der Interessengemeinschaft (IG) Vereine fand auf dem Freizeitgelände des Sängerbundes statt und zeichnete sich durch eine sehr breite und facettenreiche Themenvielfalt aus.

Zu Beginn gratulierte der IG-Vorsitzende Simon Abraham dem Budo-Club zu seinem 50-jährigen Jubiläum. Neben der Jubiläumsgabe durfte sich der Vorsitzende Jürgen Pfau über ein persönliches Präsent freuen. Immerhin leitet er seit 26 Jahren den Verein mit großem Einsatz.

Ferienprogramm: 243 Kinder

Danach berichtete Rathausamtsleiter Roland Strieker vom erfolgreichen Wiederbeginn des städtischen Ferienprogramms nach zweijähriger Notpause. „Alle in der Stadt freuten sich sehr darüber, dass viele der hiesigen Vereine sich gleich wieder so engagiert beteiligten“, lobte er. Sein Dank galt allen Aktivposten, die sich einbrachten. Er hatte einige Zahlen parat : So beteiligten sich 243 Kinder. Viele davon bei verschiedenen Aktivitäten. 29 Vereine brachten sich ein und 32 Veranstaltungen wurden durchgeführt.

Klar ist inzwischen, dass es einen Weihnachtsmarkt geben wird. Allerdings als „schlanke“ Version. Dabei wird auch auf eine Bühne verzichtet, weil aufgrund der Unwägsamkeiten rund um Corona große Menschenansammlungen vermieden werden sollen.

Einige anwesende Delegationsmitglieder der kürzlichen Partnerschafts-Jubiläumsfeier im ungarischen Papa brachten interessante Neuigkeiten mit. Es gibt dort konkrete Planungen, dass der ehemalige Wochenend-Sportevent im kommenden Jahr wieder auflebt. Alle Partnerstädte sind schon jetzt dazu eingeladen.

Im nächsten Jahr wird Schwetzingen Partnerstadt für die Bundesgartenschau 2023 in Mannheim. Auch für hiesige Vereine werden sich demnach adäquate Möglichkeiten ergeben, sich publikumswirksam einzubringen.

Simon Abraham berichtete von einem frei werdenden Raum mitsamt Inventar im Vereinshaus. Interessierte Clubs können sich melden. Auch gemeinsame Sondernutzungen seien denkbar. Entschieden sei derzeit noch nichts. Seit Längerem gewünscht war bereits ein Workshop für die Vereine zum Thema „Mitgliedergewinnung“. Dieser soll im kommenden Jahr als Halbtagesseminar an einem Samstag stattfinden. Ein weiteres spannendes Thema : Es gibt erste Gedanken für einen zweiten Mehrzwecksaal im Karl-Wörn-Haus. Er muss in jedem Fall multifunktionell sein. Beispielhaft für Tanzen, Singen oder auch DLRG-Kurse.

„Ehrenamtsgesuch“ gestartet

Von Andreas Lin vom Fasnachtszugkomitee war zu erfahren, dass es im Jahr 2023 wieder einen närrischen Lindwurm in der Stadt geben wird. Tanja Semler als sehr kompetente Aktive und Beraterin in der Erstaufnahmeeinrichtung und Übergangszentrum für Asylanten, sowie Flüchtlinge in der Tompkins-Kaserne startete ein „Ehrenamtsgesuch“. „Vereine können dafür ein idealer Partner sein“, hob sie hervor. Sport, Bewegung, Bildung, Begegnungen und Erlebnisse können große menschliche Hilfen sein.

Simon Abraham sagte Unterstützung seitens der IG zu. Rosa Grünstein dankte im Namen der Mozartgesellschaft für die hervorragende Beteiligung der Vereine an der Fête de la Musique am 21. Juni. Sie machte bereits Werbung für das kommende Jahr. Das nächste IG-Treffen findet am 29. November in der Awo-Begegnungsstätte statt.