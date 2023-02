Bewusstsein für Natur als Kunst

Der Gartenkünstler, Stadtplaner und Vordenker Friedrich Ludwig von Sckell (geboren 1750) starb am 24. Februar 1823. Anlässlich seines 200. Todestages stellt die Internetseite www.sckell2023.de Gärten und Parks des Multitalents vor. Neben Gartenkunstwerken von Weltrang wie dem Schlossgarten Schwetzingen, dem Englischen Garten in München und Sckells letztem Werk, dem Schlosspark in Wiesbaden-Biebrich, werden auch weniger bekannte, teils verlorene Anlagen, unter anderem in Rheinland-Pfalz, im Saarland und in Österreich in den Blick gerückt, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Schwetzingen. Diese hat das Projekt mit 2000 Euro bezuschusst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Webauftritt will zugleich das Bewusstsein für die Maßnahmen der Gartendenkmalpflege wecken, die zur Bewahrung und Vermittlung historischer Parks und Gärten unabdingbar sind. Mit den weitgehend authentisch erhaltenen Gärten werden der hohe künstlerische Rang und die herausragende Bedeutung des Sckell’schen Erbes erkennbar. Voraussetzungen für die Erhaltung der Gartenkunstwerke Sckells sind die Analyse ihrer historischen Gestaltungsqualitäten sowie die fachgerechte, kontinuierliche gärtnerische Pflege.

Fotos auf Instagram hochladen

Friedrich Ludwig von Sckell übertrug seine künstlerische Idee mit einer individuellen Methode in das jeweilige Gelände, die er nach langer Berufserfahrung in seinem Buch „Beiträge zur bildenden Gartenkunst“ festhielt. Mit einem Zeichenstock ritzte er – aufrecht und zügig voranschreitend – den Verlauf von Wegen und den Umriss von Gehölzgruppen in den Boden. So entwickelte er ideale „Bilder der Natur“ im Landschaftsgarten und schuf aus Natur Kunst. Die Webpräsenz präsentiert neben der Biografie des herausragenden Gartenkünstlers auch seine Gestaltungsprinzipien und kommende Veranstaltungen zum Thema.

Mehr zum Thema Themenjahr „Sommerfrische“ Schwetzingen als Partner der Bundesgartenschau 2023: Vorträge und Motivbank Mehr erfahren Schloss Weikersheim „Küss mich“ beschert freien Eintritt Mehr erfahren

Über zwei Jahrhunderte nach ihrer Entstehung bilden Sckells Gärten noch immer ein historisches Erbe von herausragendem Rang. Sie prägen bis heute den öffentlichen Raum vieler Städte. Ob groß oder klein, berühmt oder unbekannt – Sckells Landschaftsgärten tragen zur Lebensqualität vieler Menschen bei.

Der Webauftritt möchte darauf hinweisen, dass es denkmalpflegerische Verantwortung ist, diese Anlagen für nachfolgende Generationen zu bewahren. „Sckell 2023“ ist ein institutionsübergreifendes, überregionales Kooperationsprojekt. Es wurde initiiert vom Fachgebiet Gärten und Gartendenkmalpflege der Staatlichen Schlössern und Gärten Hessen in Kooperation mit dem Landesamt für Denkmalpflege Hessen, dem Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen, der Landesdenkmalpflege in der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz und dem Landesdenkmalamt Saarland. Mit Beiträgen der Bayerischen Verwaltung der Staatlichen Schlösser, Gärten und Seen, der Staatlichen Schlössern und Gärten Baden-Württemberg und des Zentralinstituts für Kunstgeschichte in München.

Die Webpräsenz wird begleitet durch den Instagram-Account „sckell2023“, auf dem die zahlreichen Anlagen präsentiert werden. Die Stadt Schwetzingen lädt ein, sich unter dem Hashtag #sckell2023 zu vernetzen und Fotos zum Jubiläumsjahr und den Anlagen dort zu teilen. zg