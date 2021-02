„In den virtuellen Wahlkampfveranstaltungen aller Kandidaten, die in den Landtag wollen, ist die Rede vom bezahlbaren Wohnraum. Leider vergessen die Kandidaten, den Begriff zu erklären. Ist die Orientierung an den Marktpreisen für Miete und Eigentum die Messlatte für bezahlbaren Wohnraum oder drückt er das Verhältnis von Einkommen zum Aufwand für den Wohnraum aus?“ Diese Frage stellen die Aktiven Bürger in einer Pressemitteilung.

AdUnit urban-intext1

Die Orientierung am Marktpreis sei die kapitalistische Sichtweise und die zweite die soziale. Konkurrenz belebe das Geschäft, aber nur wenn die Marktmacht ausbalanciert sei. Da sich die meisten Wohnungsbaugesellschaften an maximal erzielbarer Rendite ausrichten, werden sich die Bürger noch auf lange Zeit mit überhöhten Mieten auseinandersetzen müssen“, prognostiziert Dieter Goldschalt in dem Schreiben. Das Mantra „Bauen, Bauen, Bauen“ führe nicht zu bezahlbarem Wohnraum, eher zu überflüssiger Vollversiegelung von Flächen.

In der Diskussion komme der Eigentumserwerb zu kurz. „Wir sind ein Volk von Mietern. Nur 42 Prozent der Wohnungen sind im Eigentum“, so die Aktiven Bürger: „Wenn die Schwetzinger Wohnungsbaugesellschaft (SWG) ihre Rendite mit mindestens fünf Prozent ansetzt und an einer fiktiven Miete von 15 Euro auf dem Mietpreismarkt orientiert, ist dies eine rein kapitalistische Handlungsweise. Da diese Sichtweise sich nicht an dem tatsächlichen Aufwand orientiert, ist die Mietpreisfindung nicht richtig. Dann von sozialem Wohnungsbau zu sprechen, ist die verfälschte Darstellung des Begriffs“, so Goldschalt.

Wenn dann noch, wie Vereinsmitglieder erfahren haben wollen, der Mietpreis der beabsichtigten Wohnungsankäufe durch die Stadt auf dem Pfaudler-Gelände auf zehn Jahre durch die Stadt gesponsert werden sollen und dies als sozialer Wohnungsbau marketingmäßig beworben werde, bedeute das, die Bürger hinters Licht zu führen. Eine Möglichkeit wäre gewesen, im Bebauungsplan eine 30-prozentige Quote sozialer Wohnungsbau vorzusehen – wie andere Städte.

Sponsoring eines Unternehmens

AdUnit urban-intext2

Es sei nicht ersichtlich, warum die Stadt – wahrscheinlich die SWG – Wohnungen zu überteuerten Preisen kaufen soll, um dann die Mieten über den städtischen Haushalt auf hohem Niveau zu sponsern. Im Sozialen Wohnungsbau hat sich der Eigentümer nach der Kostenmiete zu richten. Der Eigentümer soll durch die Miete seine Kosten decken können. Nach dem Gesetz sind das Kosten des Grundstückserwerbs, der Erschließung des Grundstücks, Baukosten, Finanzierungskosten (Zinsen und sonstigen Kosten für Darlehen), Verzinsung des Eigenkapitals, Instandhaltungskosten und Verwaltungskosten.

Das hier erwähnte Sponsoring von Privatfirmen – in dem Fall die Firma Epple – durch objektbezogene Zuschüsse aus dem städtischen Haushalt sei nach den Haushaltsrichtlinien zu überprüfen, fordern die Aktiven Bürger. Entweder biete man allen privat erstellten und frei finanzierten Wohnungen die Möglichkeit der Mietdämpfung an oder lasse es ganz bleiben. Eine Gleichbehandlung aller am Wohnungsmarkt agierenden Personen und Firmen sollte vonseiten der Stadtverwaltung und dem Gemeinderat oberstes Ziel sein. Vielleicht wolle man auch die Genehmigung der Miete durch die zuständige Landesbehörde umgehen, um keine Kostenmiete darlegen zu müssen? Als Bürger könnte man meinen, man befinde sich als Statist mitten im ARD-Film „Der König von Köln“.

AdUnit urban-intext3

Dass diese Zuschüsse mit einer boomenden Wohnungsnachfrage in Schwetzingen begründet werden, sei nicht belegt. Nehme man die 2015 erschiene Wohnbedarfsanalyse zur Hand und vergleiche die Daten, stellen die Aktiven Bürger fest, dass die tatsächliche Bevölkerungsentwicklung unter der prognostizierten Zahl neuer Einwohner liege. In dieser Wohnraumbedarfsanalyse werde festgestellt, dass Schwetzingen vor allem Einwohner an die umliegenden Gemeinden verliere. Neuere statistische Daten belegten die Richtigkeit der Prognosen. Wenn das Land ausreichende und umfassende Fördermittel zur Verfügung stelle, sollte die Gemeindeverwaltung diese in Anspruch nehmen und sich nicht auf die wechselhaften Gefilde des freien Marktes begeben.

AdUnit urban-intext4

„Wenn man schon nicht abhängig sein will von den Fördermitteln des Landes oder des Bundes, könnte man zum Beispiel nach Ludwigsburg schauen. Dort hat die Wohnungsbau Ludwigsburg (WBL) ein Fair-Wohnen-Modell aufgelegt, ohne den städtischen Haushalt in Anspruch zu nehmen. Außerdem hat das Architekten-Blatt mehrere Beispiele dargestellt, sowohl frei als auch öffentlich finanziert, mit Mieten von 5,80 bis 10,80 Euro. Wobei die Baukosten nicht über 1900 Euro pro Quadratmeter hinausgehen“, so Goldschalt weiter. Er fragt sich: „Warum geht man in Schwetzingen von 3500 Euro Baukosten aus? Ein Blick über die Stadtmauern hinaus wäre sicher lohnend.“ Für ihn bleibt nur der Gedanke an den ARD-Film „Der König von Köln“ übrig. zg