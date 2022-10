Bibeltage für Kinder

Kinderbibeltage mit Taufen kündigt die evangelische Kirchengemeinde für die Herbstferien an. Sie finden für Mädchen und Jungen ab der ersten Klasse von Mittwoch, 2. November, bis Sonntag, 6. November, im Lutherhaus und der Stadtkirche in Schwetzingen statt, heißt es in einer Pressemitteilung.

Mittwoch bis Samstag, jeweils von 10 bis 13 Uhr, wird dann gebastelt, gesungen, gespielt und gegessen rund um das Thema „Taufe“. Der kleine, muntere Tau(f)tropfen wird durch die Tage begleiten. Mit ihm zusammen entdecken die Teilnehmenden, was alles zur Taufe gehört: das Wasser, der Name, die Kerze, der Segen. Den Abschluss der Kinderbibeltage bildet ein Tauf-Familien-Gottesdienst am Sonntag, 6. November, um 11 Uhr. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Anmeldungen zu den Kinderbibeltagen sind noch möglich unter www.ekischwetzingen.de. zg