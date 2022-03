Biber dürfen im Südwesten künftig auch getötet werden

Schemmerhofen. Wo Biber Probleme bereiten, sollen sie in Baden-Württemberg künftig auch getötet werden dürfen. Mit einem auf zwei Jahre angelegten Modellprojekt folgt die Landesregierung damit dem Weg Bayerns, wo das jetzt schon so gehandhabt wird, wie Umweltministerin Thekla Walker (Grüne) zum Beginn des Projekts am Freitag in Schemmerhofen erklärte.

In der Gemeinde im Kreis Biberach haben die Nagetiere Röhren in einen Bahndamm gegraben und so möglicherweise für ein Absenken der Gleise gesorgt. In solchen Fällen, wenn Schäden entstehen oder die öffentliche Sicherheit gefährdet ist, sollen künftig auch Jäger einbezogen werden, um Biber gezielt zu töten. Bislang war das nicht erlaubt.