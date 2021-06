Bienenwachstücher selbst herstellen

Umweltfreundliche Lebensmittelverpackung mit Bienenwachstüchern – darum geht es am Mittwoch, 30. Juni, von 18.30 bis 20.45 Uhr in einem Kurs der Volkshochschule.

AdUnit urban-intext1

Täglich werden in den Haushalten Tonnen von Verpackungsmaterial zum Verpacken von Lebensmitteln verwendet und verschwendet. Eine umweltfreundliche, nachhaltige und antibakterielle Alternative dazu stellen Bienenwachstücher dar. Sie lassen sich leicht herstellen und können vielfach wiederverwendet werden. Die Teilnehmer lernen in dem Kurs, Bienenwachstücher selbst herzustellen, aber auch, welche besonderen Eigenschaften des Bienenwachses und der anderen Zutaten sie so einzigartig für den Gebrauch in der Küche machen. Mitzubringen sind ein Bügeleisen und eine hitzebeständige Bügelunterlage, am besten ein Holzbrett. zg