Bierhoheiten zu Gast bei Bierprobe - Gewinnspiel für Spontane

Schwetzingen. Hohen Besuch erwartet das Welde Brauhaus in Schwetzingen am heutigen Donnerstag, 25. November. Die baden-württembergische Bierkönigin Irina und ihre Bierprinzessin Nina begeben sich ebenda um 19 Uhr zur ersten hoheitlichen digitalen Bierprobe. Sieben unterschiedliche Winter- und Weihnachtsbiere aus dem „Ländle“ sollen gemeinsam mit den Welde-Biersommeliers Max Spielmann und Malte Brusermann verkostet werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wer noch spontan mitmachen will: Wir verlosen ein Bierpaket, das uns Welde zur Verfügung gestellt hat. Einfach bis spätestens 15 Uhr eine Mail an eine E-Mail an sz-gewinnspiel@schwetzinger-zeitung.de mit dem Betreff „Bierprobe“ schicken. Das Bierpakte muss allerdings bis 18 Uhr in der Redaktion in Schwetzingen abgeholt werden.