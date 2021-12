Biersommelier stellt flüssige Lieblinge vor - mit Gewinnspiel

Schwetzingen. Weihnachtsbiere, Bier und Käse oder Schokolade: In den Wintermonaten stehen besonders spannende Genussreisen auf dem Verkostungs-Fahrplan der Welde-Braumanufaktur, heißt es in einer Pressemitteilung. Erste Appetithappen gibt es an dieser Stelle und noch ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk: Denn für die anstehende Online-Bierprobe am Mittwoch, 22. Dezember, 19 Uhr, die live aus dem Welde-Brauhaus in Schwetzingen übertragen wird, verlost die Redaktion zwei Bierpakete.

Kurz vorm Fest gibt’s ein Geschmacksabenteuer für Freunde des weihnachtlichen Biergenusses, denn Welde-Biersommelier Malte Brusermann hat seine flüssigen Lieblingsplätzchen zusammengesucht und stellt sie vor. Aus Plankstadt bringt er das Welde „Bourbon Barrel Bock“ mit, ein Bockbier-Cuvèe mit feiner Holzfassnote von Bourbon, Tequila und Rum. Das Brown Ale namens „Oma Lene“ von der Mashsee Brauerei in Hannover entstand in Kooperation mit der ebenfalls in Hannover ansässigen Lebkuchenbäckerei „Lenchen“ und wird mit Kakao, Zimt, Anis, Nelken und weiteren Lebkuchengewürzen gebraut.

Von der Ostseeküste reist ein Glüh-Bierpunsch an: bei der Störtebeker Braumanufaktur braut man ihn mit Holundersaft und winterlicher Gewürzmischung ein. In Schottland hingegen braut Brewdog ein Milk Stout namens „Velvet Cake“, das mit sieben sehr unterschiedlichen Gersten- und Hafermalzen zu einem Bier-Dessert allerfeinster Güte gebraut wurde. Kurzer Trip nach Belgien, genauer nach Ostflandern, von wo das dunkle Ale „Christmas Strong Beer“ von Delirium kommt.

Und jetzt: Warm anziehen! Denn hier kommt Helheim, das Strong Ale im Quadrupel-Stil aus dem mythologischen Reich der Toten und der Göttin Hel. Entstanden ist es in der belgischen Brauerei Enigma in Hesden-Zolder.

Genussallianzen im neuen Jahr

Nachdem der erste „Durstige Donnerstag“ des Jahres 2022 am 13. Januar eine feine Auswahl an Bockbieren präsentiert, stehen im Januar und Februar interessante sogenannte Foodpairings an. Dabei geht es darum, welche Lebensmittel wie und warum zu welchem Bier besonders gut passen. Am 15. Januar steht „Bier & Käse“ auf dem Plan, am 19. Februar trifft der Hopfensaft auf Schokolade. „So eine Bierprobe mit Bierpaket oder ein Gutschein dafür ist ein perfektes Geschenk für Bierliebhaber“, ist Welde-Chef Max Spielmann überzeugt.

Mitmachen und gewinnen

Unsere Zeitung verlost für die Bierprobe am 22. Dezember zwei Bierpakete. Das Onlineformular zum Mitmachen und die Teilnahmebedingungen gibt es unter www.schwetzinger-zeitung.de/svs-gewinnspiel. Als Stichwort „Bierprobe“ eingeben. Einsendeschluss ist dieser Donnerstag, 16. Dezember, um 14 Uhr.

Eine Bestellung der Bierpakete unter www.digitalebierprobe.de ist ebenfalls bis diesen Donnerstag möglich. zg

Info: Der Livestream zur Bierprobe ist abrufbar unter https://www.youtube.com/user/Weldebier

