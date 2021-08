Speyer. Bei einer Verkehrsüberwachung in Speyer sind am Dienstagnachmittag mehrere Verkehrsverstöße geahndet worden. Wie die Polizei mitteilte, wurden zwischen 13.20 Uhr und 14.40 Uhr in der Auestraße folgende Verstöße aufgedeckt: nicht angelegte Sicherheitsgurte, Benutzung des Mobiltelefons während der Fahrt sowie Nutzung des Radweges in nicht vorgeschriebener Richtung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1