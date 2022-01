Bilder für Charity-Kalender gesucht

Schwetzingen. Hobbyfotografen aufgepasst: Der Lions Club Churpfalz sucht die besten Bilder von Schwetzingen für ein Kalenderprojekt. Der hiesige Lions Club plant damit ein neues Charity-Projekt: Ein Jahreskalender für 2023 mit den schönsten Fotos aus der Spargelstadt.

Mitmachen kann jeder. Bürger, Besucher, Hobbyfotografen sind aufgefordert, ihre Bilder zu schicken. Gefragt sind neben den klassischen Motiven von Schloss, Park und Schlossplatz aber gerade auch Motive von weniger bekannten Ecken und Ansichten in der Stadt. Die Fotos dürfen gerne in den verschiedenen Jahreszeiten aufgenommen sein, um den Jahresverlauf zu spiegeln. Aus den schönsten Motiven wird dann der Jahreskalender für 2023 erstellt.

Wie kann man mitmachen?

Die Fotos sollten im Querformat aufgenommen sein, idealerweise in hoher Auflösung, um ein gutes Druckergebnis zu gewährleisten, und per E-Mail an lionschurpfalz@yahoo.de gesendet werden. Die Einsender müssen die Fotos dem Lions Club unentgeltlich und mit allen Rechten zur Veröffentlichung zur Verfügung stellen. Einsendeschluss ist der 15. Oktober. Eine Jury – bestehend aus Mitgliedern des Clubs – wird dann die Siegerfotos auswählen.

Der Kalender wird ab Mitte November über den Lions Club und an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet verkauft. Der Reinerlös kommt den karitativen Projekten des Clubs zugute. zg

