„Bilder wie aus Kriegsgebieten“

Die Hilfsbereitschaft aus der Region für die Flutopfer in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen ist enorm! Das zeigt sich nicht nur auf dem von dieser Zeitung in Kooperation mit den Städten und Gemeinden unseren Einzugsgebiets eingerichteten Konto, auf dem explizit für die vom Hochwasser stark getroffene Stadt Sinzig Geld gesammelt wird. Bereits 185 000 Euro sind dort zusammengekommen. Freilich, in Anbetracht der Schäden nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Doch jeder Tropfen – ist er auch noch so klein – hilft den Menschen vor Ort. Und jeder, der vor Ort koordiniert mit anpackt, ist eine fantastische Unterstützung. Dazu gehören auch Flüchtlinge vom Café International in Schwetzingen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Kontakt Café International Das Café International hat jeden Donnerstag von 17 bis 19 Uhr geöffnet. Die Treffen finden in lockerer Atmosphäre in den Räumen der Landeskirchlichen Gemeinschaft, Schlossplatz 9, in Schwetzingen statt. Bei Kaffee, Kuchen und Snacks gibt es die Möglichkeit, mit Menschen aus vielen Kulturen ins Gespräch zu kommen. zg

Sie schlossen sich dem zweiten freiwilligen Hilfseinsatz in die Katastrophengebiet im Ahrtal an, der erneut von Joe und Sabine Herrmann aus Plankstadt am vergangenen Samstag initiiert worden ist. Nachdem Armin Wacker aus Plankstadt vergangenen Donnerstag im Café International über den ersten Hilfseinsatz in Altenahr berichtet hatte (wir berichteten am Montag, 26. Juli ausführlich), erklärten sich spontan zehn Flüchtlinge aus Syrien, Eritrea, Afghanistan und Somalia sowie den ehrenamtlichen Betreuern Christel Hoffmann und Thomas Vobis bereit, mit nach Rheinland-Pfalz zu fahren. Schon die Woche davor war mit Said Azami aus Schwetzingen ebenfalls ein syrischer Flüchtling unter den Einsatzkräften aus der gesamten Region. Er wollte – wie auch die Flüchtlinge jetzt – Deutschland, das sie aufgenommen hat, etwas zurückgeben.

Im Keller von Familie Stephan

Pünktlich um 6 Uhr fuhr am Samstagmorgen der vollbesetzte Bus in Plankstadt los. Nach gut zwei Stunden auf der Autobahn ging es ab ins Ahrtal. Plötzlich wurden für alle die bekannten Bilder aus den Medien – auch aus dieser Zeitung – zur erschreckenden Wirklichkeit. Die letzten Kilometer in den Einsatzort Mayschoß wurden von unvorstellbaren Zerstörungen begleitet – dazu gehörten auch Straßen. Der Zielort war nur durch provisorisch angelegte Schotterwege zu erreichen. Das letzte Stück legte der Trupp zu Fuß zurück. Ausgerüstet mit Arbeitskleidung, Gummistiefeln, Schaufeln, Besen und Eimern erreichte er den Sammelpunkt für die Koordination der Hilfseinsätze.

Für den ersten Arbeitseinsatz ging es für die Gruppe vom Café International in die ortsnahen Weinberge. Durch die notwendigen Aufräum- und Instandsetzungsmaßnahmen war es den Winzern seit der Flutwelle nicht mehr möglich, ihre Weinberge zu pflegen. Nach Anleitung von Martin, einem einheimischen Winzer, der alle mit den nötigen Heckenscheren ausstattete, ging es los. Eine besondere Hilfe aus der Gruppe war Msgna aus Eritrea, der schon vier Jahre bei einem Winzer in Niederkirchen in der Pfalz arbeitet. Nach etwas mehr als zwei Stunden waren die Reben wieder in Form geschnitten. An einer der vielen Versorgungsstationen stärkten sich die Kurpfälzer und trafen auf Freiwillige aus ganz Deutschland, die im Flutgebiet mit anpackten.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Unser Nachmittagseinsatz führte zu einer von der Flutkatastrophe schwer getroffenen Familie. Nachdem der Fluss Ahr in Mayschoß innerhalb von 30 Minuten bis auf neun Meter angestiegen war, stand das Haus der Familie Stephan bis in den ersten Stock unter Wasser. Jetzt hieß es: Den Keller von Schlamm befreien. Dieser roch star, Öl und Briketts hatten sich mit der Erdmasse verbunden. Familie Stephan erzählte von der Flutnacht – Worte, die bewegten.

Um 21 Uhr gibt es zurück nach Plankstadt. Überwältigt von diesem Helfereinsatz in Mayschoß haben einige der Flüchtlinge aus Schwetzingen ihre Eindrücke geschildert.

David aus Syrien sagt: „Ich war sehr erschrocken, was ich hier gesehen habe. Jetzt kann ich mich etwas mehr in die Menschen reinversetzten, die teilweise alles verloren haben.“ Msgna aus Eritrea ergänzt: „Alle Straßen sind kaputt, die Menschen haben jetzt viel Arbeit. Es hat mich erschüttert zu sehen, dass Menschen innerhalb von einem Tag alles verloren haben. In Mayschoß bekamen wir auch schreckliche Geschichten erzählt, wie manche Menschen dramatische Situationen erleben mussten. So zum Beispiel, wie Nachbarn zusehen mussten, wie eine Familie mit zwei Kindern auf ihr Dach geflüchtet ist und kurz danach das Dach eingestürzte. Schön war aber auch zu sehen, wie viele Menschen zupacken und den betroffenen Einheimischen zur Seite stehen.“

Eigene Situation animiert

Noragha aus Afghanistan beschreibt: Als ich in das Dorf kam, sah ich die vielen Fahrzeuge, darunter Bundeswehr und Polizei. Was ich gesehen habe, hat mich geschockt. Die Straßen, Brücken und Häuser waren kaputt, viel Zerstörung war zu sehen, da bin ich sofort wieder an mein Heimatland Afghanistan erinnert worden und ich wollte nicht glauben, dass ich gerade in Deutschland bin. Ich bekam Bilder zu sehen wie aus mir bekannten Kriegsgebieten.“

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Abel aus Eritrea verdeutlicht: „Als ich gehört habe, dass man in den überschwemmten Gebieten freiwillig helfen kann, wollte ich unbedingt mitfahren und helfen. Ich habe selbst durch meine Fluchtsituation erfahren, wie schwer es ist, sich hilflos zu fühlen. In Mayschoß habe ich dann die Zerstörung gesehen, die viel schlimmer war als das, was ich von den sozialen Medien mitbekommen habe. Es war wichtig, den Menschen bei den Aufräumarbeiten zu helfen aber ich habe auch gemerkt, dass es wichtig ist, den Menschen dort zuzuhören, was sie erlebt haben. Das vereinfacht ihre Schmerzen. Als sie sich bei uns mit fröhlichem Gesicht bedankt haben, fühlte ich mich gut, dass ich was Gutes getan habe.“

Shani aus Afghanistan gibt sich nachdenklich: „Es ist traurig zu sehen, wie die Menschen alles verloren haben. Diese kleine Hilfe, die wir geleistet haben, ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Wir haben zwar beim Aufräumen und Saubermachen geholfen aber das, was die Menschen verloren haben kann keiner zurückgeben. Für mich ist es wichtig zu helfen, wo man helfen kann. Denn auch mir haben Menschen geholfen als ich damals nach Deutschland kam.“

Für den Trupp vom Café International steht fest: Sie werden wieder mit anpacken – und zwar schon am kommenden Samstag, 7. August. Dann startet wieder ein Hilfseinsatz unter der Regio von Joe Herrmann aus Plankstadt in Richtung Altenahr. Und die Flüchtlinge werden mit dabei sein. kaba/zg