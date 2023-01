Bilderreise durch Neuseeland

Gerade nahm er sein Publikum mit fantastischen Bildern nach Norwegen, jetzt bricht Fotograf Stefan Weindl nach Neuseeland auf: In einer Panorama-Multivisionsschau stellt er die Trauminsel am schönsten Ende der Welt am Sonntag, 29. Januar, um 18 Uhr im Palais Hirsch in Schwetzingen vor. Karten gibt es an der Abendkasse für 18 Euro.

Weindl, in der Region bestens bekannt auch durch seine Multivisionen über Australien, Südamerika, und Kanada, präsentiert dabei zirka 600 Aufnahmen, die innerhalb von 40 Jahren bei sieben Neuseelandreisen entstanden sind. Mit Großbildprojektion und riesiger Breitleinwand gelingt es ihm überzeugend, dieses an Naturwundern und fremden Tieren so reiche Land darzustellen. Wieder kommen dabei zwei Panorama-Großbildprojektoren zum Einsatz, die mit bester Bildqualität für einen wahren Augenschmaus sorgen.

Aotearoa, Land der langen weißen Wolke, so nennen die Maoris, Neuseeland Ureinwohner, ihre Heimat. Es gibt keine bessere Bezeichnung als dieses so anmutig klingende Wort. Tatsächlich sind die Wolken dort weißer und der Himmel klarer als irgendwo sonst auf der Welt.

„Es war für mich wie eine Odysee; Eine Odysee aus unserer betriebsamen und hektischen Welt in die absolute Ruhe. Eine Ruhe, gestört fast nur vom Rauschen des Windes und den Stimmen der Vögel“, so Weindl.

Höhepunkte seiner insgesamt zwölfmonatigen Touren bildeten die fast subtropische Bay of Islands, der vulkanische Tongariro Nationalpark, die reizenden Goldgräbersiedlungen Otagos, die eindrucksvollen Hochalpen um den Mount Cook und der Fjordland Nationalpark mit dem berühmten Milford Sound und einigen fast ausgestorbenen, nur noch dort lebenden Vogelarten.

Mitmachen und gewinnen

Unsere Zeitung verlost zweimal zwei Eintrittskarten für die Multivisionsschau. Die Teilnahmebedingungen und die Möglichkeit zum Mitmachen gibt es unter www.schwetzinger-zeitung.de/gewinnspiel. Einsendeschluss ist Donnerstag, 26. Januar, 12 Uhr. Betreff: Neuseeland.