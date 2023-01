Bildung und Schulen: Das sagen die Schwetzinger Landtagsabgeordneten

Region Schwetzingen. Bildung ist die Grundlage für eine gute Zukunft. Schulabbrecher, junge Leute ohne Ausbildung oder ganze bildungsferne Milieus können wir uns künftig nicht mehr leisten. Schon heute leiden Handwerk und Industrie unter Fachkräftemangel. Lehrermangel und Unterrichtsausfälle sind Gift für eine funktionierende Gesellschaft. Deshalb fragen wir unsere Abgeordneten heute: „Bildung – zu wenige Lehrer, Corona-Rückstände, Migrationsprobleme – wie sieht ihr künftiges Schulmodell aus?“

Andreas Sturm (CDU): Neueste Bildungsstudien haben Defizite in den Grundfertigkeiten wie Lesen, Rechtschreibung und Rechnen offengelegt, ein Fünftel bis ein Viertel der Schüler haben mangelhafte Ergebnisse. Ich halte Sprachentwicklungstests eineinhalb Jahre vor der Einschulung für dringend erforderlich. Bei einer verzögerten Sprachentwicklung müssen Kinder verbindliche Sprachförderungsmaßnahmen in Anspruch nehmen. Da Sprachprobleme die größte Hürde für den Lernerfolg sind, müssen alle Kinder am ersten Schultag auf einem sprachlich vergleichbaren Niveau sein.

Aus diesem Grund ist es schade, dass die Ampel im Bund die Sprach-Kitas nicht mehr weiter fördert, aus diesem Grund stellt das Land nun selbst Geld für die Erhaltung zur Verfügung. Auf meinen Vorschlag hin hat die CDU-Fraktion für eine computergestützte Lernverlaufsdiagnostik namens „Quop“ mit Fraktionsmitteln eine Anschubfinanzierung geleistet. Diese Lernverlaufsdiagnostik gibt Rückmeldung im Bereich Lesen und Mathematik und hilft so, für eine konstante Leistungsrückmeldung zur individuellen Förderung ohne Notendruck.

Die Ergebnisse aus Hessen sind dabei erfolgsversprechend. Für die Corona-Rückstände gibt es ein milliardenschweres Programm namens „Aufholen nach Corona“, womit „Lernen mit Rückenwind“, das ist eine Art Nachhilfeprogramm an Schulen, finanziert wird. Ferner hat das Land Baden-Württemberg 14,5 Millionen Euro für den Ausbau der Schulsozialarbeit zur Verfügung gestellt. Kurzfristig müssen wir Seiteneinsteigern in Mangelfächern Möglichkeiten zum Berufseinstieg geben.

Daniel Born (SPD): Schule ist viel mehr als Wissensvermittlung. Das ist nicht zuletzt durch die Corona-Pandemie und die Aufnahme geflüchteter Kinder und Jugendlicher deutlich geworden. Schule ist ein Ort des sozialen Lernens, der gesellschaftlichen Integration und ein Lern- und Erfahrungsraum für unsere Demokratie. Lerngruppen sind zunehmend heterogen. Nur eine individuelle Förderung, die unabhängig vom Geldbeutel der Eltern ist, ermöglicht erfolgreiche Bildungsbiografien für alle jungen Menschen, egal, mit welchen Voraussetzungen sie die Schule besuchen.

Ein Erfolgsmodell, das dem Anspruch auf Bildungsgerechtigkeit und Chancengleichheit gerecht wird, ist die Gemeinschaftsschule. Aber auch die Wahlfreiheit zwischen G8 und G9 ist ein Weg, individuelle Lern- und Entwicklungswege zu unterstützen. Für Unterricht von hoher Qualität brauchen wir in allen Schulen vor allem genug qualifizierte Lehrkräfte, die in multiprofessionellen Teams eng mit anderen Professionen zusammenarbeiten. Dazu gehören neben Assistenzkräften vor allem Schulsozialarbeiter: Schulsozialarbeit muss in jeder Schule angeboten und zuverlässig finanziert werden.

Um Kinder in der deutschen Sprache fit zu machen, müssen wir gezielte Sprachfördermaßnahmen anbieten. Zu einer guten Ausstattung gehört auch der Ausbau der Digitalisierung: Schulen müssen darin unterstützt werden, eine Kultur der Digitalität zu entwickeln, die die Kompetenzen stärkt, die für die Zukunft wichtig sind: Kommunikation, Zusammenarbeit, Kreativität und kritisches Denken.

Andre Baumann (Grüne): Eine gute Bildung für Kinder und Jugendliche ist für unser Land von größter Bedeutung. Gute Bildung ist nicht nur ein Menschenrecht, sondern wenn wir alle Kinder bestmöglich fördern, dann dient das unserem Wirtschaftsstandort: Wir brauchen Arbeitskräfte, heute, morgen und übermorgen! Auf kein Kind kann verzichtet werden. Um das zu schaffen, müssen wir die Ergebnisse der vergleichenden Bildungsforschung weiterhin klug und kraftvoll umsetzen.

Kinder und Jugendliche mit Flucht- oder Migrationserfahrung müssen gut ins Schulsystem integriert werden und die notwendige Unterstützung bekommen, um die deutsche Sprache zu erlernen. Die 1165 Stellen, die wir kurzfristig für die Unterrichtung geflüchteter Kinder geschaffen haben, werden wir auch in den nächsten zwei Jahren beibehalten. Ich bin froh, dass wir trotz geringerer Steuereinnahmen kraftvoll neue Lehrkräfte einstellen, sodass wir 500 Stellen für Lehrerinnen und Lehrer und 200 neue Stellen für pädagogische Assistenz besetzen können.

Ich persönlich wünsche mir ein Schulmodell, das auf die Bedarfe aller Kinder reagieren kann und jedem Kind – unabhängig von Behinderung, Geschlecht, Herkunft oder Elternhaus – die besten Bildungschancen ermöglicht. Studien zeigen, dass für den Bildungserfolg aber weniger das Schulmodell entscheidet, als vielmehr die Lehrkräfte. Es kommt insbesondere auf die Lehrerinnen und Lehrer an! Darum fördern wir deren Fort- und Weiterbildung deutlich effektiver. Und wir haben die Schulleitungen gestärkt, um die Lehrkräfteweiterbildung etwa im Rahmen einer Schulentwicklung besser unterstützen zu können.