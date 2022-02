Bio? Nur echt mit Schnecke!

Wenn man so durch den Supermarkt streift und vor allem auf Bio-Produkte aus ist, schaut man vor allem nach den entsprechenden Gütesiegeln. Die Begriffe „Öko“ oder „Bio“ sind solche Labels, die einem sagen: Dieses Lebensmittel ist bio und wurden nach strengen Vorschriften ökologisch angebaut.

Anders sieht es da bei Begriffen wie umweltschonend, naturnah, unbehandelt oder kontrolliert aus. Das ist ja alles ganz prima, aber eben ohne dieses Gütesiegel.

2 Bilder © Bauroth

Ja, es gibt Menschen auch in meinem Umfeld, die auf solche Zeichen achten und auch nur danach ihren Einkauf ausrichten. Bei mir ist das (noch) ein bisschen anders. Daher musste ich laut lachen, als ich jüngst in einem sehr guten Supermarkt mit toller Bio-Auswahl am Gemüsestand eine Entdeckung machte: Im Salatkopf klebte nämlich eine Schnecke. Mehr bio geht doch eigentlich gar nicht. Dann kam gleich der geheime Werbetexter in mir hoch. „Bio – nur echt mit der Schnecke am Blatt“ oder „Bio – garantiert mit raffinierter Fleischzugabe“ oder „Sie wollen bio – dann suchen sie nach Käfern und Schnecken im Salatkopf“. Schwirren wiederum Fruchtfliegen ums Obst, bin ich allerdings etwas vorsichtiger.

