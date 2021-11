Lampertheim Eröffnung unwahrscheinlich

Noch ist nichts entschieden, doch vieles deutet darauf hin, dass der Lampertheimer Weihnachtsmarkt auch in diesem Jahr ausfällt. Zwar haben die Mitarbeiter des Bauhofs in dieser Woche mit dem Aufbau der Stände begonnen, doch die dramatische Zahl an Corona-Neuinfektionen im ganzen Land lässt eine Eröffnung am kommenden Freitag immer unwahrscheinlicher werden. Eine endgültige Entscheidung wird die Stadtverwaltung voraussichtlich am Montag treffen, wie Bürgermeister Gottfried Störmer in einem Pressegespräch am Freitag mitteilte. Nach den Beratungen der Ministerpräsidenten mit der Bundesregierung wartet die Stadt noch auf die Entscheidungen der Landesregierung, welche Regelungen in Hessen gelten sollen. Ministerpräsident Volker Bouffier hatte die bundesweite Einführung der 2G-Regelung begrüßt. Eine pauschale Untersagung der Weihnachtsmärkte sei nicht geplant, hieß es aus Wiesbaden. Vielmehr solle sich jeder einzelne Bürger verantwortungsvoll verhalten und die Regeln beachten. Dann seien auch Weihnachtsmarktbesuche möglich. Allerdings müsste die Einhaltung der Regeln in allen Bereichen verstärkt kontrolliert werden. Um die kommunalen Ordnungsbehörden zu unterstützen, könne verstärkt die Landespolizei eingesetzt werden, so die Landesregierung. Frage der Verantwortung Eine Umzäunung und Zugangskontrolle des Lampertheimer Weihnachtsmarkt hält Bürgermeister Störmer für keinen gangbaren Weg. „Das ist ja auch eine Frage des Geldes“, meinte er. Mit Blick auf den Inzidenzwert im Kreis (der lag am Freitag bei 324) und die Hospitalisierungsinzidenz in Hessen (4,81) äußerte Störmer Zweifel, ob der Weihnachtsmarkt wirklich stattfinden sollte. „Im vergangenen Jahr haben wir ihn schon bei einer Inzidenz von 100 abgesagt“, erinnert er. Natürlich könne man die Entscheidung auch den Bürgern überlassen, ob sie mit dem Besuch auf dem Weihnachtsmarkt ein Risiko für ihre Gesundheit eingehen wollen oder nicht. „Aber was ist, wenn im Anschluss die Neuinfektionen noch weiter steigen? Wird dann nicht doch gefragt, ob die Stadt nicht hätte verantwortungsvoll handeln und den Weihnachtsmarkt absagen müssen?“, fragt Störmer und hofft auf klare Vorgaben aus Wiesbaden. Neben dem Weihnachtsmarkt sollte es im Advent weitere Aktionen in der Stadt geben. Eine Übersicht über alle Angebote und Termine hat das Stadtmarketing unter dem Titel „Lampertheim im Advent“ in einem Flyer zusammengestellt, der bereits in den Geschäften ausliegt. Was von diesem Programm tatsächlich stattfinden wird und wenn ja, unter welchen Bedingungen, ist ungewiss. „Es ist eigentlich ein ganz interessantes Programm, und ich bin dankbar, dass sich die Vereine bemühen und die Geschäftsleute mit einbringen“, sagte Störmer. Neben dem Adventskalender an der Schillerschule, dessen erstes Fenster sich am Mittwoch, 1. Dezember, öffnet, soll es am Freitag, 17. Dezember, von 18 bis 23 Uhr wieder ein Candlelight-Shopping geben. Zusätzlich ist für Freitag, 26. November, von 18 bis 21 Uhr ein Adventsbummel geplant, bei dem die Geschäfte länger geöffnet haben. Ob die Einzelhändler an diesen verkaufsoffenen Abenden festhalten, falls das Rahmenprogramm wegfallen sollte, bleibt ihnen überlassen. Dirk Dewald, dem Leiter des Stadtmarketings, ist der Frust über die Situation deutlich anzumerken. Schließlich habe das Team viel Arbeit investiert, um alle Infos zusammenzutragen und den Weihnachtsmarkt vorzubereiten. „Der Einzelhandel setzt große Hoffnungen auf das Vorweihnachtsgeschäft“, weiß Dewald von seinen Gesprächen im Arbeitskreis Innenstadt. Auch bei den Vereinen, die sich am Weihnachtsmarkt beteiligen wollen, sei die Vorfreude groß. Vor allem seien sich alle einig gewesen, dass das Konzept auf einem guten Wege sei. Man habe wieder verstärkt Anbieter von Kunsthandwerk gewinnen können und sei optimistisch, das Image einer Glühweinkerwe ablegen zu können. Störmer ergänzt, dass einige Vereine, die sich am Weihnachtsmarkt beteiligen wollten, wegen der aktuellen Corona-Entwicklung ihre Teilnahme bereits wieder abgesagt haben. Andere wollten nur mitmachen, wenn es 2G-Kontrollen gibt, und wieder andere wären auf jeden Fall dabei. Das zeige, wie schwierig es ist, eine richtige Entscheidung zu treffen.

