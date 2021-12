Bismarckstraße in Schwetzingen wieder freigegeben

Schwetzingen. Die Bismarckstraße in Schwetzingen ist im Bereich zwischen Friedrichstraße und Marstallstraße wieder für den Verkehr freigegeben. Das teilte die Stadtverwaltung am Montagnachmittag mit. Ursprünglich war der Straßenabschnitt Anfang Dezember wegen Reparaturarbeiten an einer Fernwärmeleitung gesperrt worden, die bis Freitag, 17. Dezember, hätten andauern sollen.

"Die Stadtwerke haben die Leitung nun abedichtet und isoliert", erklärte Andrea Baisch, Pressesprecherin der Stadt, auf Anfrage. Somit seien sowohl Bus- als auch Individualverkehr wieder problemlos möglich. "Allerdings soll es nach der Heizperiode noch mal eine Reparaturmaßnahme geben", so Baisch weiter.