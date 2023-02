Bitte mehr Menschlichkeit

Es klingt für mich immer noch unglaublich, wenn in den Medien darüber berichtet wird, dass Rettungskräfte angegriffen werden und zwar genau dann, wenn sie Menschen helfen. Oder dass eine Frau sich an das Steuer einer Ambulanz setzt, um diese „nur schnell mal umzuparken“, während die Sanitäter gerade einen Kranken einladen. Das kann und will ich nicht als neue Realität akzeptierten. Was ist denn nur los mit unserer Gesellschaft? Ja, es ist eine Zeit voller Krisen, doch solche Aktionen sind einfach unfassbar, dass man daran – und am menschlichen Verstand – schier verzweifeln könnte. Jetzt ist es auch noch so weit, dass dieses in höchster Weise unsoziales Verhalten selbst in unserer beschaulichen Klein-stadt angekommen zu sein scheint. Der „Wutbürger 2.0“ sieht offensichtlich nur noch sich selbst und stellt sein Recht auf eine freie Ausfahrt über das gefährdete Leben eines anderen, der so schnell wie möglich ins Krankenhaus müsste, um bei diesem tatsächlich geschehenen Beispiel wie oben beschrieben zu bleiben.

Eine Spirale scheint in Gang gekommen zu sein, bei der man sich bange fragt, wo sie wohl noch hinführen wird. Daher ist es wichtig, rote Linien zu ziehen, vor allem hinsichtlich der Frage, wie wir miteinander umgehen wollen. Die Aktion „Null Toleranz bei Gewalt“ ist dabei richtig und wichtig. Schlimm genug, dass sie überhaupt notwendig geworden ist. Der Mensch ist ein soziales Wesen, heißt es. Doch manche scheinen dies in schwierigen Zeiten zu vergessen. Dabei ist doch genau jetzt die Zeit, um das soziale Wesen zu zeigen. Zu Beginn der Pandemie hat sich das doch auch bewährt, um an die gegenseitige Unterstützung von vor zwei Jahren zu erinnern.

Zusammenhalt, Menschlichkeit, Miteinander – all das sollte über das Ego gestellt werden. Nur so kann eine Welt funktionieren – dann sogar ohne stille Alarme, allgegenwärtige Plexiglaswände und Sicherheitspersonal.