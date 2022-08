Björn Becker ist der neue Sparkassenchef für Schwetzingen

Mit dem neuen Sparkassen-Regionalleiter für Schwetzingen schaute Regionaldirektor Markus Fissl jetzt in der Redaktion vorbei. Björn Becker aus Sandhausen hatte im Juli Lena Büchner abgelöst, die in Elternzeit gegangen ist. „Ich habe ein tolles Team mit vielen erfahrenen Kolleginnen und Kollegen vorgefunden und mein Ziel ist, dass wir für unsere Kunden da sind, ihnen auf dem Weg in die Digitalisierung der Geldgeschäfte helfen und mit Rat und Tat zur Seite stehen“, sagt der 31-Jährige im Gespräch.

Björn Becker ist ein echtes Sparkassengewächs, hat in Heidelberg seine Ausbildung gemacht, war dann in Wiesloch als Kundenberater im Einsatz, bildete sich über die Sparkassenorganisation weiter und leitete zuletzt die Filiale in Bammental. „Schwetzingen ist natürlich schon noch mal eine andere Nummer“, sagt Becker. Aber er kennt die Stadt natürlich recht gut und hat übrigens früher auch schon hier bei der HG Handball gespielt. Becker stammt quasi aus einer Handballfamilie und ist bis heute noch in seinem Heimatverein in Sandhausen aktiv, sofern es die Zeit zulässt.

Der neue Regionalleiter Björn Becker (v. l.) mit Regionaldirektor Markus Fissl. © Gruler

Die 20 Mitarbeiter und die Azubis in der Schwetzinger Hauptstelle haben sich derzeit vor allem den Fragen der Digitalisierung zu stellen. Wenn was mit dem digitalen Geldverkehr nicht klappt, dann schauen die Leute am Schalter oder direkt an der „Smart-Bar“ vorbei, die nach Ende der Urlaubszeit wieder regelmäßiger besetzt sein soll. Becker ist es wichtig, in der Stadt Präsenz zu zeigen, beim Stadtmarketing hat er gern die Position als Kassenprüfer übernommen und auch den hiesigen Vereinen stehe er gerne als Unterstützer zur Verfügung, so wie das Sparkasse schon bisher handhabe. jüg