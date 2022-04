Bläserklasse startet im Mai

Die Musikschule Bezirk Schwetzingen bietet für Schüler der fünften und sechsten Klassen eine neue Bläserklasse an. Dazu anmelden können sich ohne Vorkenntnisse bis zu 30 interessierte Mädchen und Jungen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Aus diesem Grund führt die Musikschule an den weiterführenden Schulen ihres Wirkungskreises derzeit bis 6. Mai in den genannten Klassenstufen Informationsveranstaltungen durch. Dabei werden Blasinstrumente vorgestellt, von Fachleuten angespielt und Funktionsweisen erklärt. Für einen Teil der Schüler besteht die Möglichkeit, Instrumente unter Anleitung auszuprobieren. Des Weiteren informieren die Instrumentalpädagogen der Musikschule, Alois Willing (Blechblasinstrumente) und Carl Philipp Krämer (Holzblasinstrumente), über das nordamerikanische Konzept des Klassenmusizierens, bei welchem die Teilnehmer von Beginn an ohne Vorbildung eines der Instrumente Querflöte, Klarinette, Saxofon, Trompete, Posaune, Tenorhorn, Baritonhorn oder Tuba in einer großen Gruppe gemeinsam erlernen.

Das Projekt läuft über 20 Monate. Der Unterricht findet ab 12. Mai immer donnerstags, in der Zeit von 17 bis 18.30 Uhr in der Musikschule Schwetzingen statt. Die monatliche Teilnehmergebühr beträgt 56 Euro. Die Musikschule stellt für 20 Monate mietfrei Instrumente zur Verfügung.

Anmeldungen werden ab sofort angenommen und sind schriftlich zu richten an die Musikschule Bezirk Schwetzingen, Mannheimer Straße 29 in 68723 Schwetzingen. Weitere Informationen gibt es unter der Telefonnummer 06202/5 77 79 80 oder unter www.musikschule-schwetzingen.de. zg