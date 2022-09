Blaue Stunde im Museum

Die Schwetzinger Sängerin Martina Netzer hat rund um die Farbe Blau ein kleines Lyrik-Musikprogramm zusammengestellt, das am Mittwoch, 21. September, im Museum Blau in der Hebelstraße in Schwetzingen erstmals präsentiert wird.

Martina Netzer wird Gedichte rezitieren, ihre langjährige Begleiterin Luzia Storf will diese mit der Harfe untermalen. Dazwischen werden Lieder zu Gehör gebracht, die mit der Farbe Blau in Zusammenhang stehen.

Sängerin Martina Netzer. © Lenhardt

Dr. Dietmar Schuth, der Leiter und Gründer des einzigartigen Schwetzinger Museums, freut sich auf das neue Angebot, das passend zur sogenannten Blauen Stunde von 18.30 bis 19.30 Uhr zirka 30 Gästen je nach Wetterlage Plätze im lauschigen Garten oder im Innenraum bieten wird.

Der Eintritt zur Veranstaltung beträgt 12 Euro, Karten gibt es ab sofort im Museum Blau, samstags zwischen 14 und 18 Uhr und sonntags zwischen 10 und 18 Uhr. zg