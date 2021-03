Berlin/Region. Verschiedenen Berichten zufolge ist aus Berlin durchgesickert, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel den Lockdown bis nach den Osterferien verlängern will. Trotzdem sollen in der Länderrunde am Mittwoch stufenweise Lockerungen vereinbart werden - zum Teil regional abgestuft und abhängig von den Sieben-Tage-Inzidenzen. Das geht aus einem vorläufigen Beschlussentwurf hervor. Ein wesentlicher Punkt bei den Öffnungen soll eine umfangreiche Teststrategie sein.

AdUnit urban-intext1

Das Papier, das von einer Runde aus Kanzleramt, Bundesfinanzministerium und den Ländern Berlin und Bayern erarbeitet wurde, liegt der Deutschen Presse-Agentur aus mehreren voneinander unabhängigen Quellen vor, zuerst hatte "Business Insider" darüber berichtet. Die Verhandlungen sind allerdings noch nicht abgeschlossen, das Papier verändere sich ständig, hieß es. Dem Beschlussentwurf zufolge könnte es - unterstützt von massenhaften Schnelltests - stufenweise weitere Öffnungen geben: überall und wo noch nicht geschehen etwa Buchhandlungen, Blumengeschäfte und Gartenmärkte. Einen dritten Öffnungsschritt könnte es geben, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz in einem Land oder regional stabil unter 35 liegt: Dann könnten der Einzelhandel, Museen, Galerien, zoologische und botanische Gärten geöffnet und kontaktfreier Sport in kleinen Gruppen im Außenbereich erlaubt werden.