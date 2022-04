Blick auf die Geothermie

Zum zweiten Mal lädt der Landtagsabgeordnete der Grünen, Dr. Andre Baumann, zu einer Exkursion zum Thema Geothermie ein. Dieses Mal möchte Baumann der Geothermie in drei Etappen auf den Grund gehen. Im Mittelpunkt steht der Besuch des Geothermiekraftwerks in Insheim. Zum Ende der Exkursion wird die Gruppe an einer öffentlichen Abendveranstaltung in Herxheim teilnehmen, wo die Kraftwerksbetreiber an interaktiven Stationen nochmals alle Fragen rund um die Geothermie beantworten werden.

Die Exkursion findet am Montag, 25. April, statt. Der Reisebus fährt um 12.45 Uhr in Schwetzingen ab, in Hockenheim ist um 13.05 Uhr ein Zustieg möglich. Von 14 bis 16 Uhr kann sich die Gruppe im Labor in Karlsruhe-Durlach über die Lithiumgewinnung aus Thermalwasser informieren. Danach geht es weiter zum Geothermiekraftwerk nach Insheim, bevor die Exkursion gegen 20.30 Uhr bei einer interaktiven öffentlichen Informationsveranstaltung in Herxheim ausklingt. Gegen 21.30 wird der Bus wieder in Schwetzingen ankommen.

Die Teilnahme an der Exkursion ist kostenlos, eine Anmeldung ist aber dringend notwendig. Für die Exkursion gelten die 3G-Regeln und Maskenpflicht. Eine Anmeldung ist ab sofort unter der E-Mail-Adresse andre.baumann@gruene.landtag-bw.de oder telefonisch unter 06202/ 4 09 47 85 möglich. zg

