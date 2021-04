Blick auf die Kolonialzeit

Was hat die Aufarbeitung der kolonialen Vergangenheit mit uns in Deutschland zu tun? Im Vergleich zu anderen europäischen Ländern war die deutsche Kolonialgeschichte kürzer, vor allem endete sie früher. Deshalb wird oft angenommen, dass das Thema hierzulande eine untergeordnete Rolle spiele. Das soll sich ändern – unter anderem wird dieses Thema in einem Online-Gespräch mit Theresia Bauer (Grüne), Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kunst des Landes Baden-Württemberg erörtert.

Sie diskutiert am Donnerstag, 22. April, um 20 Uhr via Zoom und Facebook Live mit Paulino Miguel, Fachpromotor für migrantische Vernetzung und Empowerment beim Forum der Kulturen Stuttgart, sowie Jürgen Kretz, Bundestagskandidat im Wahlkreis Rhein-Neckar, beruflich in der Entwicklungszusammenarbeit tätig.

Die Aufteilung des afrikanischen Kontinents unter den Kolonialmächten – mit weitreichenden Folgen bis heute – fand 1885 auf einer Konferenz in Berlin statt. Im Jahr 1914 waren die deutschen Kolonialgebiete die drittgrößten weltweit. Die Aufarbeitung des deutschen Völkermords an den Herero und Nama im heutigen Namibia ist immer noch nicht abgeschlossen. Seit 2013 ist das Land Baden-Württemberg aktiv, um geraubte, enteignete oder zwangsverkaufte Kulturgüter in Museen an ihre rechtmäßigen Eigentümern zurückzugeben. Die erste Restitution kolonialer Kulturgüter an Namibia fand 2019 statt. In verschiedenen europäischen Ländern ist die Restitutionsdebatte in vollem Gange. Auch die Überwindung kolonialer Kontinuitäten in der Entwicklungszusammenarbeit und ihre antirassistische Ausrichtung muss stärker in den Fokus rücken.

Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Hier die Einwahldaten: https://us02web.zoom.us/j/84628669753?pwd=dkowcndWbGdWVTJQcjJlbUpIM1lnQT09, Meeting-ID: 846 2866 9753, Kenncode: 9830; Einwahl per Telefon: +49 69 7104 9922 (gleiche Meeting-ID und Kenncode: 9830) zg

