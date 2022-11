Blick auf Energieversorgung in Schwetzingen

Schwetzingen. Die Energieversorgung steht im Mittelpunkt öffentlicher Debatten. Viele Menschen fragen sich, ob die Energieversorgung in Deutschland kurz- und langfristig gesichert ist und ob Energie noch bezahlbar bleibt.

Deutschland hat im internationalen Vergleich bereits mit die höchsten Energiekosten. Langfristig geht es um die Frage, wie Deutschland seine Energieversorgung sicher, bezahlbar und klimafreundlich gestalten und den Industriestandort erhalten kann. Zu diesen und weiteren Themen in diesem Zusammenhang lädt der CDU-Stadtverband Schwetzingen am Donnerstag, 10. November, um 19.30 Uhr zu einer öffentlichen Diskussionsveranstaltung in die Gaststätte „Blaues Loch“ ein. Zum Thema „Energieversorgung in Deutschland – sicher, bezahlbar, klimafreundlich?!“ spricht Dr. Albrecht Schütte, Landtagsabgeordneter, Kreisvorsitzender der CDU Rhein-Neckar und Diplom-Physiker. zg