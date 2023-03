Blick der Führungskraft

Häufig werden neue Führungskräfte ohne viel Vorbereitung ins kalte Wasser geworfen. Gleichzeitig ändern sich Aufgaben und Erwartungen deutlich. In den Bereichen Umgang mit Mitarbeitern, Ziele setzen und erreichen und Umgang mit Fehlverhalten wird führendes Handeln erwartet, wo bisher geführtes Verhalten passend war. Ziel eines Onlinekurses der Volkshochschule ist es, den Rollenwechsel aktiv zu managen. Der Kurs wird am Mittwoch, 29. März, 18.30 bis 21.30 Uhr angeboten. Außerdem werden schwierige Situationen in der Führungspraxis besprochen und trainiert. Tipps und Anregungen für die speziellen Situationen der Teilnehmenden runden das Seminar ab.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Eine Anmeldung bis zu diesem Mittwoch ist notwendig unter der Nummer 06202/2 09 50.