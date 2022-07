Schwetzingen. In der Hebelstraße in Schwetzingen findet zwischen dem Alten Messplatz und dem Rathaus eine Radarkontrolle durchgeführt. Der Blitzer befindet sich in einem blauen Kombi auf der rechten Seite in Richtung Schlossplatz. Hier herrscht ein Tempolimit von 30 Stundenkilometer.

