Schwetzingen. Bisher unbekannte Täter haben in der Karlsruher Straße in Schwetzingen eine Geschwindigkeitsmessanlage mit schwarzer Farbe besprüht. Der Sachschaden wird derzeit noch beziffert. Zeugen, welche etwas Verdächtiges in diesem Zusammenhang beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwetzingen unter 06202/288-0 zu melden. Das Revier hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

