Bloß nicht reinfallen

Region. Die Deutsche Rentenversicherung (DRV) hat jetzt mitgeteilt, dass Trickbetrüger mit einer neuen Masche versuchen, an das Geld von Rentnern zu gelangen. In den letzten Tagen meldeten sich besorgte Versicherte beim gesetzlichen Rentenversicherungsträger und schilderten den Betrugsversuch: Die Angerufenen wurden allesamt über ihre private Mobilfunknummer kontaktiert. Mit einer Bandansage einer angeblichen Strafverfolgungsbehörde wird suggeriert, dass die Sperrung der Sozialversicherungsnummer drohe. Um dies zu verhindern, müsse man sich per Menüwahl zu einem persönlichen Ansprechpartner bei der DRV weiterverbinden lassen.

Die DRV warnt eindringlich vor solchen Anrufen. Eine Sperrung von Sozialversicherungsnummern oder -daten wird niemals vorgenommen. Ebenso kontaktiert der gesetzliche Rentenversicherungsträger seine Kunden in dieser Form nicht. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn am Telefon die sofortige Überweisung von Geldbeträgen gefordert wird. In solchen Fällen sollte man sofort die Polizei informieren. zg