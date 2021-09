Blues und Rock’n’ Roll auf dem Schlossplatz

Schwetzingen. Die beliebte Schlossplatzmusik der Jazzinitiative geht an diesem Freitag, 3. September, von 19 bis 21 Uhr in die nächste Runde.

Nachdem in den vergangenen Wochen viele Jazzstandards in unterschiedlichsten Interpretationen zu hören waren, geht es dieses Mal in Richtung Blues und Rock’n’ Roll, teilt der Verein mit.

Die Crazy Crocodiles, eine Band aus Heidelberg – die bei den Fans bestens bekannt ist – präsentieren eine fetzige und mitreißende Mischung aus populären Blues- und Rock-Titeln – wie immer bei freiem Eintritt. Es darf dem Platz vor dem Palais Hirsch getanzt werden. Ein vergnüglicher Abend mit vielen Ohrwürmern ist garantiert.