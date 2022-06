Bluse und Hemd werden in Schwetzingen zu Lieblingen auf Maß

Exklusiv, hochwertig und individuell: Diese Adjektive unterstreichen das modische Angebot von Leger Concept in Schwetzingen. Die Geschäftsinhaber Ines und Jérôme Schramm präsentieren nun einen weiteren Partner an ihrer Seite, der mit genau diesen Eigenschaften seit über 140 Jahren in Verbindung gebracht wird: van Laack. Das Traditionshaus mit Sitz in Mönchengladbach gilt als Maßstab für hochexklusive Blusen und Hemden in höchster Qualität mit pfiffigen Styles von klassisch bis außergewöhnlich, gepaart mit ausgezeichnetem Tragegefühl und das passgenau auf den Kunden zugeschnitten. Und genau das bieten Schramms mit ihrem Team nun in dem Geschäft in der Mannheimer Straße 2a (neben dem Welde Brauhaus) in Schwetzingen an.

Das Fachgeschäft ist wie sein Vorgänger an dieser Stelle („Sugar“) als Pop-up-Store konzipiert, also vorerst temporär auf etwa eineinhalb Jahre ausgelegt. Je nach Annahme des Angebots sehen die findigen Modeexperten dann weiter. „Wir setzen nach wie vor auf hochwertige Ware und haben hierfür mit unserem langjährigen Partner van Laack die tolle Möglichkeit, etwas in Schwetzingen anzubieten, was unserer Meinung nach gut hierher passt und was es so in der Stadt auch noch nicht gibt“, verdeutlicht Ines Schramm. Das, was in dem geschmackvoll und dezent eingerichteten Geschäft in den Regalen liegt und an den Kleiderstangen hängt, ist dabei nur ein modischer Appetithappen – die Welt von van Laack scheint schier grenzenlos was Stoffe, Schnitte, Accessoires und Größen angeht. „Die hier ausgestellten Kleidungsstücke sind beispielsweise bei Damen bis Größe 46 vorhanden, können aber bis Größe 52 angefertigt werden. Was im Geschäft zu sehen ist, beschränkt sich nur auf einen kleinen Teil des Machbaren. Wir können theoretisch alles umändern lassen“, erklärt Ines Schramm das Baukastenprinzip des Angebots, das kein Alter kennt. Findet Frau oder Mann ein Lieblingsmodell bei Bluse oder Hemd, können etwa Kragen, Knöpfe (sogar aus einer speziellen Perlmuttmuschelzucht), Armlängen und Stickereien auf Wunsch gefertigt werden. Sind erst einmal die Maße genommen, werden diese in der Kundenkartei festgehalten: So kann jederzeit der Lieblingsschnitt etwa mit neuem Stoff nachgeordert werden. Zwei bis drei Wochen dauert eine Anfertigung gewöhnlich, manchmal geht’s schneller. Das ist übrigens ganz praktisch, wenn man beispielsweise für Sie oder Ihn ein Geschenk sucht und weiß, dass man bei Schramms im van-Laack-Geschäft nicht nur fündig wird, sondern das Gekaufte der oder dem Beschenkten auch hervorragend passt.

Maßchef persönlich vor Ort

Vom edlen Businesshemd bis hin zur lässigen Freizeitbluse – Männer werden hier genauso perfekt angekleidet wie Frauen. Der Kelchkragen ist für sie übrigens nicht nur ein toller Hingucker, sondern gilt als ein echter Klassiker, weiß Jörg Emil Schneider, der Maßchef von van Laack. Er ist extra zur Eröffnung nach Schwetzingen gekommen und „vermisst“ dort die Kunden höchstpersönlich. Über 25 verschiedene Kragenformen gibt es allein für Männer, bei Damen seien es noch mehr, so der Fachmann, der nicht nur das Team vor Ort schult, sondern mit seiner Expertise den Kundinnen und Kunden zur Seite steht. Zweimal im Jahr kommen Stoffspecials heraus, erklärt er. Leinen ist im Sommer ein Hit, bei den Herren darf’s gerne ein schönes Smaragdgrün sein oder auch Multicolor kariert – „Das lässt sich prima zu vielen verschiedenen Hosenfarben kombinieren.“ Die Farben Lachs oder Hummer, aber auch ein zartes Grau kleiden Frauen. Postkartenprints sorgen zudem in dieser Saison für Hingucker.

Als Ausstatter des Deutschen Fußball Bundes zur Weltmeisterschaft hält van Laack noch einige Volltreffer bereit, kündigen Schramms für die nächsten Wochen viele neue Kollektionen an. Das Sortiment vor Ort wird Schritt für Schritt erweitert. Dazu gehören übrigens auch diverse Arbeitsbekleidung wie Kochjacken und Poloshirts, ergänzt Jérôme Schramm.

Wer das engagierte Unternehmerehepaar kennt, weiß, dass die beiden nicht nur in Sachen Mode noch einige Überraschungen planen – auch Events sind schon angedacht.

Kontakt: van Laack by Leger Concept, Mannheimer Straße 2 a, 68723 Schwetzingen, Öffnungszeiten: montags bis freitags, 10 bis 19 Uhr, samstags 10 bis 16 Uhr, Telefon 06202/8 59 56 24 – weitere Infos unter www.leger-concept.de.