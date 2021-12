Blutspende im Lutherhaus

Schwetzingen. Der Blutspendedienst des Deutschen Roten Kreuzes Baden-Württemberg-Hessen bittet dringend alle Gesunden zur Blutspende und zwar am Mittwoch, 8. Dezember, von 14.30 bis 19.30 Uhr im Lutherhaus, Mannheimer Straße 36, in Schwetzingen. Termine sollten reserviert werden unter https://terminreservierung.blutspende.de. Spendewillige, die innerhalb der vergangenen zehn Tage vor der Blutspende aus dem Ausland zurückgekehrt sind, werden gebeten, bei der Anmeldung einen Impf-, Test- oder Genesenen-Nachweis vorzulegen. Das Testergebnis darf nicht älter als 24 Stunden sein. Nach einer Impfung mit den in Deutschland zugelassenen SARS-CoV-2-Impfstoffen können Spendewillige, vorausgesetzt sie fühlen sich wohl, am Folgetag der Impfung Blut spenden. Informationen rund um die Blutspende bietet der DRK-Blutspendedienst auch über die kostenfreie Service-Hotline 0800/1194911.

