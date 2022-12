Blutspende im Lutherhaus von Schwetzingen

Schwetzingen. Blutversorgung wird in der kalten Jahreszeit zur Herausforderung. Deshalb bittet der Blutspendedienst des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) am Mittwoch, 7. Dezember, zwischen 14.30 und 19.30 Uhr zur Blutspende ins Lutherhaus, Mannheimer Straße 36 in Schwetzingen.

Aktuell kann der Blutspendedienst Baden-Württemberg-Hessen Krankenhäuser entsprechend ihres Bedarfs versorgen. Die „Versorgungsampel“ steht damit allerdings noch lange nicht auf Grün: Einige Blutpräparate sind nur kurz haltbar, sodass täglich genügend Spenden vorhanden sein müssen. Aktuell reicht die Zahl der eigenen Konserven für etwa zweieinhalb Tage. Sicherer wäre ein Vorrat für vier bis fünf Tage, wird in einer Pressemitteilung die Situation geschildert. Daher hoffen die Verantwortlichen auf viele Spender in Schwetzingen.