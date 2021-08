Blutspende in Schwetzingen an diesem Mittwoch

Schwetzingen. Der Blutspendedienst des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) ruft zum Blutspenden auf und zwar an diesem Mittwoch, 11. August, von 14.30 bis 19.30 Uhr im Lutherhaus, Mannheimer Straße 36 in Schwetzingen. Das DRK führt die Blutspende unter Kontrolle von und in Absprache mit den Aufsichtsbehörden unter hohen Hygiene- und Sicherheitsstandards durch. Um in den genutzten Räumlichkeiten den erforderlichen Abstand zwischen allen Beteiligten gewährleisten zu können und Wartezeiten zu vermeiden, findet die Spende nur mit vorheriger Terminreservierung unter https://terminreservierung.blutspende.de statt. Nach einer Impfung mit den in Deutschland zugelassenen SARS-CoV-2-Impfstoffen ist keine Spenderrückstellung erforderlich. Weitere Infos gibt es unter der kostenfreien Hotline 0800/11 949 11.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1