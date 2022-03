Blutspender werden gewürdigt

Schwetzingen. Aufgrund der Pandemie verzichtete die Stadt Schwetzingen auch in diesem Jahr auf eine öffentliche Ehrung der Blutspender, die sonst immer in einer Gemeinderatssitzung gewürdigt werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Oberbürgermeister Dr. René Pöltl übermittelte daher gemeinsam mit dem Vorsitzenden des Deutschen Roten Kreuzes, Dr. Hans-Jürgen Scholz, in einem Dankesbrief an die zu Ehrenden die Urkunde, die Anstecknadel sowie Kurfürstenkarten, heißt es dazu in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus.

Zu den Ausgezeichneten gehören dieses Jahr:

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Für 125-malige Blutspende wird geehrt: Stephan Herrtwich.

Für 100-malige Blutspende wird geehrt: Andrea Liebich.

Für 50-malige Blutspende wird geehrt: Doris Keller.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Für 25-malige Blutspende werden geehrt: Christina Hartmann.

Für 10-malige Blutspende werden geehrt: Marcus Appel, Rene Augustin, Marcus Ball, Elke Burkard, Daniel Eckerlin, Markus Hehn, Rene Hoffmann, Julia Kapp, Katrin Keller und Miroslava Lechanová. zg