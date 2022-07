BMW in Neulußheim völlig ausgebrannt

Neulußheim. Ein Fahrzeugbrand hat am Mittwochabend Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr in Neulußheim auf den Plan gerufen. Gegen 22:15 Uhr war ein 61-jähriger Mann in seinem Auto unterwegs, als er in der Straße "Am Sandbuckel" ein Feuer im Bodenbereich seines BMWs bemerkte.

Nachdem der Autofahrer das Fahrzeug gestoppt hatte und ausgestiegen war, bemerkte er schließlich, dass der BMW im Bereich des Unterbodens, am Auspuff und im Motorraum brannte. Ein Anwohner verständigte schließlich geistesgegenwärtig die Feuerwehr und versuchte, mit Feuerlöschern die Flammen zu ersticken.

Obwohl der Brand durch die Freiwillige Feuerwehr Neulußheim mit drei Fahrzeugen und 18 Wehrleuten rasch gelöscht werden konnte, brannte der BMW vollständig aus. Vermutlich war ein technischer Defekt schuld an dem Feuer. Der Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Durch geschmolzene Kunststoffteile wurde die Fahrbahn leicht in Mitleidenschaft gezogen. Verletzt wurde niemand.

