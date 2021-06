„Bodengemälde“ sind ihr Metier

Seit eineinhalb Monaten ist die Orientteppich-Galerie Maximilian in der Dreikönigstraße 19 in Schwetzingen zu finden. Das renommierte Teppichhaus, das vorher elf Jahre lang in der Mannheimer Straße 7 ansässig war, hat die ehemaligen Räumlichkeiten der Ballettschule Menningen bezogen.

„Ein Teppich ist ein zeitloses Gemälde für Ihren Boden“, lautet die Botschaft von Inhaber Maximilian Strauß an seine Kunden. Seine Galerie präsentiert exklusive Kostbarkeiten orientalischer Teppichknüpfkunst. Einige besonders schöne Stücke sind im Geschäft ausgestellt, viele andere können besorgt werden. Darunter sich handgeknüpfte Unikate, etwa Ghom Teppiche aus der heiligen Stadt Ghom in der Nähe der iranischen Hauptstadt Teheran. Auffallend bei den persischen Teppichen sind die Musterungen in floralen und geometrischen Formen. Nain, Tabriz, Isfahan, Kashan und Bidjar sind die bekanntesten Städte, in denen solche Teppiche geknüpft werden. Ein Teppich aus Seide besticht durch seine erstklassige Qualität. Eine Million Knoten pro Quadratmeter bedeuten exakte Handarbeit, erläutert Seniorchef Ismael Strauß, der sich bestens auskennt. „Ich bin wohl in einem Teppich geboren“, lacht der 56-jährige Experte, der seit Jahrzehnten im Geschäft ist. Alter und Herkunft, Farbe und Muster, die Art des Knüpfens und das Material vereinigten sich zu einem Gesamtkunstwerk.

Inzahlungnahme von Altteppichen

Farbenreich und detailliert beschreiben sie in ihren Musterungen Blumen oder Tiere, erzählen aber auch ganze Episoden aus der Geschichte. Teppiche aus Isfahan sind oft von den Fliesen in Moscheen oder Palastgärten inspiriert. Teppiche aus Nain zeigen eine wunderbare Farbpalette und die Tabriz-Designs glänzen durch kunstvolle Medaillons.

Das Teppichhaus bietet neben alten und modernen Stücken auch Teppichwäsche an, sowohl als altpersische Handwäsche wie auch als Bio-Wäsche. Der Flor wird dabei von Staub und Schmutz befreit. Für Kunden gibt es einen kostenlosen Abhol- und Bringdienst sowie einen Reparaturservice bei beschädigten Stellen und Löchern in Teppichen aus Seide, Korkwolle oder Schurwolle. Alte Teppiche werden in Zahlung genommen. Noch bis Mitte Juni gibt die Orientteppich-Galerie 30 Prozent auf Teppichwäschen und Reparaturen sowie 15 Prozent auf neue Teppiche. vw

