Boogie vom Feinsten mit Thomas Scheytt im Schwetzinger Palais Hirsch

Schwetzingen. Der 1960 geborene Schwabe und Pfarrerssohn erhielt früh Klavier- und Orgelunterricht und liebäugelte zeitweise mit einer Ausbildung zum Kirchenmusiker. Sein Wunsch, Philosophie zu studieren, war allerdings stärker, was ihn „geradewegs“ in eine Karriere als Bluesmusiker führte. Scheytt gehört zu den meistbeschäftigten Musikern der europäischen Blues- und Boogie-Szene. Er ist seit über 30 Jahren nicht nur als Solist, sondern auch mit seinem Trio Boogie Connection in Jazzclubs und auf Festivals im In- und Ausland zu Gast.

Für 2019 erhielt er mit seinem Trio bereits zum vierten Mal in Folge eine Einladung zum weltberühmten New-Orleans-Jazz-Festival in Ascona/Schweiz. Er wurde unter anderem auch ausgezeichnet mit dem Audience Award 2000 des SWR (zusammen mit Ignaz Netzer) oder dem Freiburger Musikpreis 2003.

Karten für das Konzert gibt es im SZ-Kundenforum und unter www.reservix.de für 17 Euro plus Gebühren (Abendkasse für 20 Euro).