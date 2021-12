Boostern bei Pfitzenmeier

Gesundheit ist das höchste Gut eines Menschen – das wissen auch Unternehmen, die sich für das Wohl ihrer Mitarbeitenden einsetzen. Dazu gehört auch die Unternehmensgruppe Pfitzenmeier, die dieser Tage eine große Impfaktion in Schwetzingen startete. In Zusammenarbeit mit der Walldorfer Arztpraxis „Innere Med 3“ organisierte die sportliche Gesamtkoordinatorin von Pfitzenmeier, Sandra Bäuerle, eine große Booster-Impfaktion für die Mitarbeitenden. Die Impfaktion wurde im Fitnessstudio im Hirschacker in Schwetzingen durchgeführt. Über 80 Mitarbeitende nahmen die Gelegenheit wahr, den Impfschutz aufzufrischen, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Sicher FIT“ ist von Anbeginn der Corona-Pandemie das Motto in der Unternehmensgruppe. „Ob zusätzliche Luftreiniger, Live-Streaming-Kurse, Mediathek, jetzt diese Impfkampagne, stets waren wir immer darauf bedacht, unseren Mitgliedern und Mitarbeitern ein Höchstmaß an Sicherheit zu geben“, so Sandra Bäuerle. „Unsere Mitglieder haben sich während dieser ganzen Zeit stets super vorbildlich verhalten, und die von öffentlicher Stelle geforderten Regelungen immer pflichtbewusst eingehalten. Dafür, und vor allem für ihre Treue und Durchhaltevermögen möchten wir uns nochmals herzlich bedanken. Sport ist definitiv ein wesentlicher Bestandteil zur Stärkung unserer Abwehrkräfte und damit unverzichtbar für die Gesundheitsvorsorge.“ zg