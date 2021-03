Dem SPD-Landtagsabgeordneten Daniel Born sind auch in Pandemie- Zeiten die Gespräche mit den Bürgern besonders wichtig. „Ob beim kontaktlosen Infostand, telefonisch oder bei Online-Diskussionen – der Austausch liegt mir sehr am Herzen. Ich freue mich, gemeinsam mit meinem Zweitkandidaten Simon Abraham und Bürgern über die Landespolitik und meine Arbeit in Stuttgart für den Wahlkreis zu sprechen“ , sagt er in einer Ankündigung. Und Simon Abraham ergänzt: „Die vielen Online-Themenabende in den letzten Wochen waren sehr erfolgreich. Das Interesse an der Landespolitik ist groß und so wollen wir eine weitere Gelegenheit zum Austausch bieten.“

Born und Abraham sind ein eingespieltes Team, das zu Terminen normalerweise gerne mit dem „Roten Tandem“ unterwegs ist. Kurzerhand erhielt das Duo so seinen Spitznamen „Kandidatentandem“.

Born ist eine Beteiligungskultur wichtig: „Eine gute Wahlkreisvertretung beginnt für mich mit nachfragen, zuhören und dem persönlichen Gespräch. So bringe ich die Sorgen und Ideen unserer Region in den Landtag ein und bin die starke Stimme für unseren Wahlkreis in Stuttgart.“ Da auf absehbare Zeit keine größeren Veranstaltungen vor Ort möglich sein werden, bietet der Abgeordnete virtuelle Diskussionsformate wie dieses an.

Interessierte sind eingeladen, sich live zu beteiligen oder vorab Fragen zu stellen – die Zugangsdaten für die Veranstaltung am Dienstag, 9. März, ab 19 Uhr sind unter termine@daniel-born.de oder auf www.daniel-born.de erhältlich. Anmeldungen und Fragen nimmt das Wahlkreisbüro auch telefonisch entgegen unter 06205/3 83 24.

Weitere Online-Runden

Dienstag, 9. März, 18 Uhr: Impfchaos im Musterländle; Mittwoch, 10. März, 18 Uhr: Würdevolle Pflege. Das geht. Zu Gast ist Heike Baehrens, Sprecherin für Pflegepolitik der SPD-Bundestagsfraktion; Donnerstag, 11. März, 18 Uhr: Zusammenhalt und Zuhause, Talk zur Wohnungspolitik mit Nik Sakellariou; Donnerstag, 11. März, 19.30 Uhr: Rettet die Sportvereine. Jetzt!, Online-Talk mit den Eppelheimer Sportvereinen; sowie Freitag, 12. März, 19 Uhr: Schutzschirm für Schülerinnen und Schüler. zg