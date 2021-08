Botanische Führung: Es geht ums Stadtgrün

Schwetzingen. In der Veranstaltungsreihe „Bäume im Stadtgebiet – Schattenspender, Luftfilter und Lebensraum“ laden die Schwetzinger Grünen alle Interessierten zu einer botanische Führung in der Oststadt ein. Maximillian Keller, Experte für Gehölze und Sträucher bei der Baumschule Huben, und Andrea Schieder, Spezialistin im Bereich Pflanzenzucht, werden als Referent dabei sein.

Am Sonntag, 22. August, um 14 Uhr, geht es an der August-Neuhaus-Straße/Ecke Richard-Wagner-Straße los zu einer Tour durch die Oststadt, die nach gut zwei Stunden in der Goethestraße enden soll.

Die beiden Gartenbauingenieure berichten und beantworten Fragen zu den Baumarten, zum Alter und Zustand der Bäume und wie alt diese noch werden könn(t)en. Auch was an Maßnahmen nötig ist, um diese Bäume möglichst lange und gesund zu erhalten und was wir dazu beitragen können, wird Thema des Stadtspaziergangs sein.

Blick vor die Haustür

Die Teilnahme lohnt sich, auch wenn man in einem anderen Stadtteil wohnt, denn man wird die Bäume vor der eigenen Haustür danach mit anderen Augen sehen, so die Grünen.

Mit ihrer Veranstaltungsreihe wollen sie die Bedeutung von Bäumen und Hecken und den Beitrag, den diese für unser Stadtklima leisten, für alle Bürger sichtbar machen. Denn eine Baumsatzung, die gerade die alten, ökologisch besonders wertvollen Bäume schützt, gibt es bislang in Schwetzingen nicht.

Um eine Anmeldung an die E-Mail gruene-schwetzingen@gmx.de und um Einhaltung der Corona-Regeln (Abstand/Maske) wird seitens der Grünen gebeten. zg