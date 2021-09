Botschafter Izoria bietet in Schwetzingen einen Kulturaustausch an

Schwetzingen. Hochrangige Politiker oder gar Vertreter ausländischer Regierungen haben sich in Corona-Zeiten auch in Schwetzingen rar gemacht. Am Freitag aber gab es einen ganz besonderen Termin, der deutlich gezeigt hat, wie angesehen der Schwetzinger Neu-Galerist Michael Hampel in Georgien ist. Immerhin hatte er dort zehn Jahre lang drei große Werke von Heidelberg Cement geleitet und war bei allen Besuchen führender deutscher Politiker, von Merkel, über Westerwelle bis Steinmeier, beratend in deren Delegationen vertreten.

Jetzt konnten sich die Georgier revanchieren und waren hochkarätig vor Ort, als Hampel in der Heidelberger Straße 18 seine Galerie für junge georgische Künstler eröffnete. Und weil es dort für die zahlreichen Gäste zu eng geworden wäre, hatte er einen Zirkelsaal im Schloss gemietet, wo er die Eröffnung mit einer zweiten Pop-up-Ausstellung feierte. Mit dabei der georgische Botschafter Prof. Dr. Levan Izoria, der Generalkonsul Levan Diasamidze und der frühere Botschafter und heutige Richter am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg, Lado Chanturia.

Botschafter Izoria, der übrigens gerade ein Buch über Freiheit und deren Einbindung in heutige staatliche Gesellschaftsordnungen geschrieben hat, das demnächst auch auf Deutsch erscheint, dankte Michael Hampel und Michael Maier von der Eventagentur Blueprint, die zusammen auch die Galerie betreiben werden, für ihr Engagement. Er sieht es als Chance an, der georgischen Kunst einen Platz auf der Karte der Kulturszene in Europa zu verschaffen. Hampel sei in Georgien als Geschäftsmann sehr angesehen und habe sich im gesellschaftlichen Leben stark engagiert, sagt Izoria. Es gebe weitere Möglichkeiten der Zusammenarbeit, damit viel mehr Menschen sein wunderbares Land Georgien kennenlernen – als Touristen, Investoren oder in vertiefter kultureller Kooperation, womöglich gar in einer Städtepartnerschaft. Georgien sei für alles offen, biete Rechtsstaatlichkeit und Sicherheit – basierend auf der nach deutschen Vorbild aufgestellten Verfassung und einem Gesellschaftsrecht und Bürgerlichen Gesetzbuch, das ebenfalls stark dem deutschen Recht ähnlich sei.

Dank an die beiden Geschäftsleute

Oberbürgermeister Dr. René Pöltl sprach von einem „besonderen Ereignis. „Michael Maier, der ja schon längere Zeit für die Stadt Schwetzingen in die Organisation des Weihnachtsmarktes eingebunden ist, und der Urschwetzinger Michael Hampel wagen in schwieriger Zeit ein außergewöhnliches Projekt, die zu einer großen Bereicherung des Kulturlebens führen dürfte. Eine Galerie für georgische Kunst ist meines Wissens ein Alleinstellungsmerkmal im Land und lockt sicherlich Kunstfreunde aus einem großen Radius nach Schwetzingen.“ Die Bilder, die ausgestellt sind, zeigten, dass Künstler den Betrachter immer mit auf eine Reise zu nehmen vermögen und etwas von sich und ihrem Land preisgeben, so Pöltl weiter.

Bürgermeister Matthias Steffan nahm die georgischen Gäste dann mit auf eine Zeitreise in die Historie des Schlosses, erzählte vom Kurfürsten Carl Theodor, dessen Machtübernahme in Bayern, vom Englischen Garten, den dieser in München hat anpflanzen lassen und von Mozart, den Carl Theodor noch zu Höhenflügen angestachelt habe mit seiner Beurteilung: „Das war gut, aber Du musst noch besser werden!“

Mit Sandra Moritz gab es dann eine kleine Exklusivbesichtigung im Rokokotheater, das die Gäste staunen ließ. Vor allem die Beschreibung der Schlossverwalterin, wie früher die untergehende Sonne durch pergamentdünnes Papier bei Aufführungen genutzt wurde. Man konnte es sich gut vorstellen, denn die Bühnenprospekte waren hochgezogen und durchs Fenster spitzelte das Grün der Umgebung. Wer weiß, vielleicht wird das ja mal Aufführungsort der berühmten georgischen Tänze, denn beim anschließenden Essen im „Theodors“ (Ochsenbäckchen mit Tagliatelle und Vanille-Karotten) wurden allerlei Ideen geboren. Eine besondere Leserreise unserer Zeitung, eine original georgische Tafel im Schlossrestaurant oder georgische Kulturtage etwa. Michael Hampel wird es mit sich tragen und vielleicht mit Partnern zusammen in Angriff nehmen. Denn er ist beseelt von seiner Idee, dem Land, das zu seiner „zweiten Heimat geworden ist und dessen Menschen so herzlich sind und die die Deutschen so mögen, etwas zurückzugeben“.

Das deutsch-georgische Verhältnis ist seit jeher gut. Schon Werner von Siemens bereiste dreimal das Land, erzählte Lado Chanturia bei seinem Trinkspruch. Tiflis war eine von drei Auslandsniederlassungen seines Unternehmens im 19. Jahrhundert, die erste Demokratie Georgiens beruhe auf deutschem Recht. Auch die Freundschaft zwischen Schewardnadse und Genscher spielte nach der Wende eine große Rolle. Generalkonsul Diasamidze erzählte, dass nach Englisch die deutsche Sprache längst Russisch als zweite Fremdsprache verdrängt habe, viele Juristen im Land ihre Ausbildung hier gemacht hätten und es ein großes Ziel sei, den Tourismus anzukurbeln und Firmen aus dem Mittelstand, wie er in Baden-Württemberg so stark vertreten sei, beste Bedingungen zu bieten.