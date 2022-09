Brände, Unwettereinsätze und Katzenrettung: 57-mal im August ausgerückt

Die Feuerwehr Schwetzingen wurde im August zu 57 Einsätzen gerufen. Diese verteilten sich auf 13 Brände, 33 Hilfeleistungen mit einem Schwerpunkt beim Unwetter in Walldorf, fünf Sicherheitsdienste bei den Musik im Park im Schlossgarten und sechs Fehlalarme, darunter unter anderem durch Brandmeldeanlagen und einen privaten Rauchmelder. Ein weiterer Fehlalarm stand im Zusammenhang mit einem Stromausfall im Hirschacker, der die Folge eines Brandes in einer Trafostation war, heißt es seitens der Feuerwehr.

Bei den 13 Bränden standen drei Einsätze im Zusammenhang mit Feuern in Gullys und einem Mülleimer sowie einem Gegenstand im Freien. Die Feuerwehr Oftersheim wurde bei einem Gebäudebrand unterstützt, hier musste jedoch nicht eingegriffen werden, und die Feuerwehr Eberbach erhielt „Rückendeckung“ mit Atemschutzkomponenten beim Brand eines landwirtschaftlichen Gebäudes. Ein Feuer bei einer Trafostation im Hirschacker wurde mit CO2 gelöscht. Bei einem Elektroanlagenbrand in Hockenheim kamen Sonderlöschmittel zum Einsatz. Die Nachkontrolle war nach dem Feuer in einer Druckmaschine bei einer Firma notwendig.

Aufgrund eines fahrenden Zuges entzündeten sich im Hirschacker zirka zehn Quadratmeter Grasfläche, die mit einem D-Rohr gelöscht wurden. In diesem Zusammenhang stand auch ein Einsatz, als der mit Gefahrgut beladene Zug im Heuweg zum Stehen kam und die Bremsen mit einer Wärmebildkamera kontrolliert wurden. In dem Monat gab es noch einen weiteren Böschungsbrand zu bekämpfen.

Nach dem starken Unwetter am 26. August in Walldorf übernahmen die Schwetzinger dort ab 23.20 Uhr neun Einsatzstellen und beseitigten das Wasser. Außerdem befreite die Wehr zweimal Personen aus Aufzügen und musste dreimal Türen öffnen, wobei bei einem Einsatz ein Mensch schon verstorben war.

Im Weiteren wurde die Feuerwehr zu drei Wasserschäden in Schwetzingen gerufen, bei einem Einsatz musste das Wasser über mehrere Stockwerke abgesaugt werden. Zweimal wurde der Rettungsdienst außerhalb Schwetzingens unterstützt, als jeweils eine Person mit der Drehleiter von Obergeschoss auf das Bodenniveau verbracht wurde. An den Rhein rückte die Einsatzkräfte dreimal aus, um dort im Gewässer in Not geratenen Menschen zu helfen. Zweimal ging die Wehr Geruchsbelästigungen nach, einmal musste eine Katze gerettet werden. In Ketsch halfen die Schwetzinger nach dem Sturm mit, griffen zudem bei Unfällen unter anderem zur Ölbeseitigung mit ein und halfen, als ein Altkleidercontainer von einer Straße entfernt werden musste sowie die Scheiben einer Bushaltestelle zerstört wurden. Die Feuerwehr Schwetzingen unterstützte die Mannheimer zudem bei dem mehrtägigen Einsatz um den Gefahrgut-Container im Hafen. ma