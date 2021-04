Brand beim ehemaligen Ausbesserungswerk Schwetzingen unter Kontrolle

Schwetzingen. In einem ehemaligen Ausbesserungswerk der Deutschen Bahn in Schwetzingen hat ein Anbau der Wagenrichthalle 2 am Sonntagmorgen gebrannt. Wie die Polizei mitteilte, waren Feuerwehr und Polizei mit einem Großaufgebot in der Werkstraße in Schwetzingen vor Ort. Aktuell sind die Feuerwehrmänner mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. "Der Brand ist unter Kontrolle, die Bitumendecke sind sehr, deshalb dauert das ein bisschen", erklärt Feuerwehrkommandant Walter Leschinski auf Nachfrage. Die Ursache konnte er noch nicht abschließend klären.

Der Anbau habe erst innen und schließlich auch außen gebrannt. "Bei der Wagenrichthalle ist nur die äußere Wand schwarz, in der Halle selbst ist nichts passiert", erklärt Leschinski. Ein Zeuge habe nach den Angaben des Kommandanten einen Menschen vom Ausbesserungswerk flüchten sehen. Eine Selbstentzündung schließen die Feuerwehrmänner aus. "Der Anbau ist nicht abgeschlossen, da kann jeder einfach rein", sagt Leschinski.