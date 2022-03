Brand in drei Reihenhäusern - Sachschaden von 500.000 Euro

Sandhausen. Drei Reihenhäuser sind bei einem Brand in Sandhausen (Rhein-Neckar-Kreis) in Flammen aufgegangen. Nach ersten Schätzungen der Feuerwehr sei dabei ein Schaden in Höhe von 500.000 Euro entstanden, teilte die Polizei in der Nacht zu Montag mit. Die Flammen griffen nach ersten Ermittlungen schnell auf die Fassade und dann auf das Dach des Hauses über. Von hier aus konnte sich das Feuer auf die beiden angrenzenden Reihenhäuser ausbreiten. Der Feuerwehr gelang es schließlich den Brand einzudämmen und so ein weiteres Übergreifen auf benachbarte Häuser zu verhindern, wie es in der Mitteilung der Polizei heißt. Sicherheitshalber wurden die Bewohner von insgesamt fünf Reihenhäusern evakuiert und im weiteren Verlauf durch den Rettungsdienst betreut. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

Auch das Dach wurde durch das Feuer beschädigt. © PR-Video

Die Brandursache ist bislang unklar. Die Ermittlungen zur Brandursache hat das Polizeirevier Wiesloch mit Unterstützung des Kriminaldauerdienstes aufgenommen.