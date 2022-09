Brand in Entsorgungsunternehmen im Mannheimer Jungbusch

Mannheim. Bei einem Entsorgungsunternehmen in Mannheim-Jungbusch ist ein Brand auf dem Freigelände ausgebrochen. Wie die Feuerwehr berichtet, waren auf dem Gelände am linken Ufer des Verbindungskanals Papierballen in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte diese mit zwei Löschrohren und einem Wasserwerfer löschen. Damit wurde ein Übergreifen auf benachbarte Gebäude verhindert.

Der Einsatz und die Nachlöscharbeiten werden nach Angaben der Feuerwehr noch zwei Stunden andauern. Eine verletzte Person wurde in eine Mannheimer Klinik gebracht. Betriebsmitarbeiter, die Rauchgase eingeatmet haben, werden vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt.

Die Straße Verbindungskanal, linkes Ufer, bleibt für die Zeit der Nachlöscharbeiten gesperrt.